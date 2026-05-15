El Clásico sigue dejando millones en el Barça: récord histórico en la Botiga

El Clásico del pasado domingo dejó muchas cosas positivas en el FC Barcelona. Para empezar, el triunfo sobre el Real Madrid con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres que provocó que el equipo de Hansi Flick conquistase el título de Liga de forma matemática, con la posterior celebración sobre el césped del Spotify Camp Nou.

A nivel económico, el club logró un récord de ingresos en concepto de entradas en un partido ante el Real Madrid. Así lo explicó el actual director general del club, Manel Del Río. Fueron 16,4 los millones que recaudó el Barça a pesar de que el estadio todavía sigue en obras y su capacidad es de poco más de 62.000 espectadores. La cifra es superior a los 13,9 millones que se facturaron en el Clásico de la pasada temporada que se disputó en el Olímpic Lluís Companys.

Pero no fue la recaudación en concepto de entradas la única buena noticia a nivel económico que dejó el Clásico en el FC Barcelona. El partido ante el Real Madrid provocó el récord de ingresos en un día de la Botiga del club azulgrana en el Spotify Camp Nou. Nunca se había ingresado tanto como el pasado domingo, cifra que ayudará también a que la misma Botiga logre récords de facturación en la presente temporada.

Las nuevas camisetas a la venta en la Botiga del Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

Según fuentes del propio FC Barcelona, el retorno del fútbol al Spotify Camp Nou, algo que se produjo el pasado 22 de noviembre en el partido contra el Athletic, ha impulsado, como era de esperar, las ventas en la Botiga. Ya durante el pasado mes de abril se había igualado la recaudación de la pasada temporada y se estima que, a final de curso, la Botiga del Spotify Camp Nou reportará al club un 30% más de ingresos que los que tuvo la pasada temporada.

Grandes noticias para el club, que apunta también a un nuevo récord por lo que hace referencia a BLM (Barça Licensing & Merchandising). Con unas previsiones iniciales de alrededor de 190 millones de ingresos para esta temporada 2025-26, desde el club apuestan porque se acabará superando la cifra de 200 millones de euros. Y no piensa el Barça detenerse ahí. Es muy importante para BLM y para el club la Botiga del Spotify Camp Nou, que registrará más de dos millones de visitantes en la presente temporada. Es por ello que uno de los próximos objetivos que tienen los responsables del Espai Barça es la construcción de la nueva Botiga, que estará situada en una de las zonas denominadas diamantes por el club y que será todavía más grande que la actual, para que pueda ser inaugurada cuanto antes.

Desde el club azulgrana, tienen expectativas muy altas con la nueva Botiga y están seguros que las actuales cifras, que ya son muy buenas, serán todavía mejores, consiguiendo ingresos muy importantes para la consolidación económica del FC Barcelona.