Un clásico sin sede: los escenarios que maneja el Barça

El Barça está convencido de que el clásico de la jornada 35 de La Liga frente al Real Madrid previsto para el fin de semana del 10-11 de mayo se podrá disputar en el Spotify Camp Nou. Pese a las informaciones de los últimos días que abrían la posibilidad a que el recinto azulgrana no esté en condiciones de acoger el partido y que incluso se pueda jugar fuera de España, desde el seno del club mantienen el discurso del presidente Joan Laporta y la vicepresidente Elena Fort, según el cual Limak cumplirá con los plazos y tendrá acabada la primera fase de la reforma del campo a finales de abril.

Pese a todo, la entidad azulgrana está alerta para el caso de que pueda surgir algún imprevisto para esas fechas, que es cuando finaliza el acuerdo firmado con el Ajuntament de Barcelona para el uso del Estadi Olímpic. El consistorio volverá a disponer del uso del recinto de Montjuïc a partir de mayo y ya tiene programados varios eventos, como por ejemplo los conciertos de los Rolling Stones en la primera quincena en los que BSM tiene apalabradas, que no cerradas, las fechas del 10 y 15 de mayo. Si finalmente se confirmaran, la logística para preparar el Estadi para la actuación del grupo británico, que necesita de unos cinco días antes de la cita, impedirían su uso para el conjunto culé.

Manejar diferentes escenarios

Durante ese mes, el Barça tiene dos partidos de La Liga como local: frente al Real Madrid (10-11 de mayo) y contra el Villarreal (17-18). Una de las opciones contempladas sería jugar en Montilivi, el campo del Girona, que en esas fechas se mide a Villarreal y Real Sociedad. El problema radicaría en el primero de los partidos, porque el día del clásico de la jornada 35 el equipo de Míchel recibirá al Villarreal en su estadio, por lo que no estaría disponible para ese encuentro.

A todo ello, se uniría además el escaso aforo del feudo del Girona, de 14.624 espectadores, que ni siquiera podría dar cabida a todos los abonados de Montjuïc para el Barça-Villarreal y, por supuesto, no podría acoger la enorme demanda que despierta el Barça-Madrid. A todo ello, habría que añadir el perjuicio económico en concepto de ticketing, vending y merchandising.

Dos alternativas imposibles

Dos alternativas disponibles serían el RCD Stadium y el Santiago Bernabéu, estadios que por razones obvias no parecen viables. Tampoco las relaciones con el Sevilla CF son las mejores para optar por el Sánchez Pizjuán, aunque sí estaría la alternativa de La Cartuja, también en la localidad hispalense. De ahí que a la hora de barajar la posibilidad de que el clásico no se dispute en el Spotify Camp Nou aparezca la opción de trasladarlo fuera de España.

Pros y contras de ir al extranjero

Hay alternativas relativamente cercanas en Francia como Lyon, Marsella o St-Etienne, con estadios de capacidad alta entre 42 y 67.000 espectadores) y a una distancia relativamente razonable (entre 500 y 650 kilómetros) por lo que podría desplazarse una caravana culé, aunque evidentemente eso supondría un dispendio para los seguidores y además están los socios que tienen el partido en su abono. Evidentemente, habría que negociar con el club implicado y la FFF.

Otro asunto sería convertir un problema en una oportunidad económica y trasladar el choque a Londres Miami o Arabia para extraer un rédito económico extra. Habría que conocer la disponibilidad de estadios como Wembley, y evidentemente privaría a la 'Gent blaugrana' del mejor partido del año en directo. Y el equipo de Hansi Flick podría perder el factor emocional de un recinto totalmente volcado con ellos.

En esta ocasión, la Federación no se cerraría en banda a escuchar la propuesta del Barça, y es evidente que LaLiga de Javier Tebas y el Real Madrid, que siempre han estado a favor de una iniciativa así también se sumarían. El nuevo presidente Rafael Louzán está abierto al diálogo e incluso ha incluido a Tebas en su junta como uno de los vicepresidentes. Con todo, no deja de ser todo un dilema para el presidente Joan Laporta si finalmente el Camp Nou no está a punto para acoger el clásico en esas fechas.