El clásico reto de Íñigo Martínez

Hansi Flick pidió pocas cosas a su llegada al Barça porque, de hecho, el horno no estaba para bollos y tocaba trabajar con lo que había. Sin embargo, no dudó ni un solo instante a la hora de prácticamente exigir que una de las prioridades debía ser inscribir desde el primer día a Iñigo Martínez.

Tuvo buena vista el alemán, aunque tampoco se lo puso demasiado difícil el ex del Athletic, uno de esos futbolistas que cualquier entrenador quiere tener siempre a su lado. El vasco, por quien insistió siempre Xavi Hernández, se ha convertido en el jefe de la línea defensiva gracias a su experiencia y a lo sobrado que va de fútbol. Lo demuestra que, junto a Ter Stegen, es el jugador de la plantilla que más veces se ha enfrentado al Real Madrid. Son ya 23 partidos para ambos, por lo que Íñigo superará a su compañero este domingo. Para este central bregado en mil batallas supone un reto ‘clásico’.

Flick, en una sesión de entrenamiento en Arabia Saudí / EFE

Lo cierto es que de todos esos encuentros solo dos los ha disputado con la camiseta del Barça:el 1-2 de Liga de la pasada temporada, en la primera vuelta, y el 0-4 de esta misma campaña en el Santiago Bernabéu. La gran mayoría de duelos ante los blancos los jugó defendiendo a la Real Sociedad y al Athletic. Con los de San Sebastián jugó once y solo fue capaz de ganar uno y empatar otro. En los diez disputados con los de Bilbao sumó dos victorias, tres empates y cinco derrotas. Íñigo lo ha vivido casi todo ante el Real Madrid.

“Sabemos lo que tenemos que hacer, por dónde se le puede atacar y hacer daño. A por ellos, tenemos plena confianza y tenemos plantilla de sobras. Tenemos ganas porque es el primer título y siempre da gusto levantar uno”, dijo en una entrevista realizada para ‘Barça One’ durante la previa de la final de la Supercopa. Lo dice alguien cuya experiencia debe servir no solo para sus compañeros, sino también para Hansi Flick, de quien se ha convertido en casi una extensión suya sobre el césped.

Recuerdo positivo

Las estadísticas reflejan que Íñigo Martínez ha sufrido mucho cuando se ha enfrentado al Real Madrid. Y es que, de esos 23 encuentros, ha perdido un total de quince. Se trata, seguramente, de una de esas espinas clavadas en cualquier deportista profesional. Eso sí, desde que fichó por el Barça, la cosa está cambiando. Yes que no estuvo por lesión en la final de la Supercopa de la pasada temporada (4-1) ni tampoco en el 3-2 de la segunda vuelta porque lo vivió desde el banquillo. Como decíamos, sí jugó el 1-2 en Montjuïc y también jugó todo el encuentro en el 0-4 esta temporada. El precedente invita al optimismo, aunque cada clásico es una nueva historia.

Iñigo Martínez, en un entrenamiento / EFE

El defensa lo vive con serenidad: “Estamos contentos de estar en otra final, de tener opciones de ganarla, estamos ilusionados y motivados. Puede ser el primer título del año. Creemos que nos puede dar un impulso en las otras competiciones que quedan”, añadió durante la entrevista.

Los blaugrana tratarán de mantener las buenas sensaciones de 2025: “Había que empezar bien el año y creo que así ha sido, con la portería en ambos partidos a cero, eso nos da ese empujón. Tenemos un gran rival en la final, donde cualquier detalle va a importar. Una final es una final. Todo cambia. Vamos a hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, daremos el 100% y el resultado dirá a quién le cae el trofeo”.

Olmo y Pau Víctor

El vasco se refirió a la situación vivida por Dani Olmo y Pau Víctor: “Tener dos jugadores sin inscribir es duro para ellos, pero también para el resto del equipo. Verlos todos los días no era nada fácil, había mucho revuelo alrededor. No tengo ninguna duda que más ganas que ellos no tiene nadie”, concluyó Martínez a través de ‘Barça One’.