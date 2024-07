El Clásico USA se queda sin el duelo Lamine Yamal - Mbappé

Barça y Real Madrid volverán a verse las caras, de nuevo, en Estados Unidos, algo que se está convirtiendo en una nueva modalidad del clásico. Un clásico del clásico, podría decirse. Ambos repiten gira en territorio americano y será el 3 de agosto a las 19:00 (horario local) en Nueva Jersey, a la 1:00 de la madrugada del 3 al 4 en territorio peninsular, cuando se vean las caras por primera vez la próxima temporada. Los dos últimos duelos han caído del lado culé, con triunfos por 1-0 en 2022 con gol de Raphinha y por 3-0 el pasado verano con goles de Dembélé, Fermín, la gran revelación, y Ferran Torres.

Estados Unidos espera de nuevo a ambos conjuntos, aunque en esta ocasión no podrán disfrutar de quienes están llamados a ser los grandes reclamos de la próxima temporada: Lamine Yamal por parte blaugrana y Kylian Mbappé por parte madridista. Ni el uno ni el otro viajarán a la gira, por lo que la afición se perderá el primer gran duelo entre ambos a nivel de clubs. Sí se midieron en la pasada Eurocopa, cuando España eliminó a Francia, precisamente, con un golazo del de Mataró.

El Barça libera a los internacionales

Tras analizar la situación al detalle, el Barça ha decidido que lo mejor es que Lamine Yamal y el resto de finalistas españoles de la Eurocopa no viajen a Estados Unidos para la tradicional gira veraniega. El club prioriza el descanso físico y mental de sus jugadores tras una temporada muy larga, por lo que el de Rocafonda, Ferran y Pedri no se reincorporarán a la dinámica de Hansi Flick hasta que el equipo regrese de América. Tampoco Fermín, aunque en su caso porque estará en los Juego Olímpicos.

Pedri, Gavi y Lamine Yamal, durante la visita a las obras del Camp Nou / FCB

La final de la Eurocopa fue el pasado día 14 de julio, pero entre festejos, aviones y actos -este martes Lamine, Pedri y Gavi visitaron las obras del Camp Nou- las vacaciones de los españoles que participaron en el torneo no arrancaron hasta este mismo martes. La idea es que estas se prolonguen hasta el día 7 u 8 de agosto, cumpliéndose justo tres semanas más que necesarias para el reseteo de Lamine, Ferran y Pedri antes de ponerse a las órdenes de Flick. En el caso del tinerfeño no serán vacaciones al uso, ya que seguirá con su proceso de recuperación con el objetivo de regresar lo antes posible de su esguince de rodilla -se estiman unas cuatro o cinco semanas de baja-.

Mbappé no pasará por el quirófano

Por su parte, el flamante fichaje del Real Madrid, Kylian Mbappé, finalmente no tendrá que ser operado. Según apunta 'AS', las primeras exploraciones de los servicios médicos blancos confirmaron que su nariz no necesita cirugía, por lo que se llevará a cabo un tratamiento conservador. De todas formas, el futbolista francés, que fue presentado ante más de 80.000 personas en el nuevo Bernabéu, ya explicó que no tenía pensado perderse el inicio de temporada con su nuevo equipo y que la idea era estar listo para la Supercopa de Europa, que la jugarán contra el Atalana.

"Hay que esperar a los resultados de esta mañana y decidir. Yo creo que estaré en la Supercopa", aseguró en la rueda de prensa de su presentación. Dio la sensación, como así se ha confirmado, que el futbolista ya era consciente de que tenía pocas opciones de estar en la gira. El Madrid ya se negó a que Kylian jugase los Juegos Olímpicos y quiere que esté al cien por cien cuando empiece la competición.

Es por ello que ha tomado la decisión de que el francés no viaje y arranquee la pretemporada con sus nuevos compañeros en las instalaciones de Valdebebas a partir del 8 de agosto. Así informaba 'The Athletic', que añadía que el objetivo prioritario es que se recupere del desgaste físico y mental de la Eurocopa y, sobre todo, de su lesión en la nariz.