Un Clásico o Simeone: ¿Qué rival prefieres para el Barça en la final Supercopa?

El primer paso ya está dado. El FC Barcelona volverá a pelear por un título el próximo domingo tras sellar su billete para la final de la Supercopa de España. Con los deberes hechos y la moral reforzada tras superar con facilidad la resistencia del Athletic Club, el vestuario blaugrana y la afición ya pueden sentarse cómodamente frente al televisor este jueves para conocer a su último obstáculo en el camino hacia el trofeo.

La gran incógnita ahora es saber quién saldrá del derbi madrileño. Las opciones plantean dos escenarios muy distintos para el equipo de Flick:

El Clásico: la oportunidad del golpe definitivo

Un enfrentamiento contra el Real Madrid en una final nunca es un partido más. Para el Barça, ganar al eterno rival supondría no solo levantar el primer título de la era Flick, sino también asestar un golpe moral directo al proyecto de Ancelotti en pleno ecuador de la temporada. Es el escenario de máxima presión, pero también el de máxima recompensa.

El Atlético: la batalla táctica

Por otro lado, el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone representa un reto físico y mental diferente. Evitar un Clásico podría parecer un alivio para algunos, pero los precedentes en torneos cortos avisan: el conjunto colchonero sabe jugar estos partidos al límite y no regalará nada. Sería una final de máxima exigencia estratégica.

Como socio o aficionado culé, la decisión no es fácil.

¿Prefieres el sabor especial de ganar una final ante el Madrid o crees que es mejor que el eterno rival caiga cuanto antes y jugarse el título ante el Atlético?