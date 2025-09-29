El clásico liguero tendrá un balón especial

El primer clásico de la temporada está a la vuelta de la esquina. El FC Barcelona se desplazará hasta el Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid el domingo 26 de octubre (16:15 horas), en un encuentro correspondiente a la 10ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26.

Con una base blanca y un print de estrellas, el balón pretende "rendir homenaje a los verdaderos protagonistas del clásico: las estrellas que pisan el terreno de juego". La paleta de colores estará formada por el gris, negro y un toque dorado en el logo de Puma. Este balón exclusivo mantiene la misma tecnología que el balón oficial de LaLiga 2025/2026, con una estructura de 12 paneles grandes, sellados sin costuras y certificado con el sello FIFA Quality Pro.

Recordemos que, tras la última jornada disputada este fin de semana, hay un nuevo líder en la clasificación de LaLiga: el FC Barcelona. El Real Madrid cayó dolorosamente frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano por 5-2 y los catalanes aprovecharon el batacazo de los blancos para sumar un triunfo ante la Real Sociedad (2-1) y regresar a lo más alto de la tabla.

Sin duda, el clásico será uno de los partidos más emocionantes de la temporada, que servirá de termómetro para ambos equipos en un contexto de alto voltaje. A pesar de que se tratará de la 10ª jornada del campeonato liguero, el equipo que se lleve el gato al agua estará un poquito más cerca de alzar el título de Liga al final de la temporada.