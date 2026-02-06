El Clásico de Leyendas aterriza en Costa Rica: Iker Casillas, Puyol y Ronaldinho prometen espectáculo

El Estadio Nacional de Costa Rica se vistió de gala para recibir a una constelación de estrellas que marcaron una época en el fútbol mundial. En una conferencia de prensa cargada de anécdotas, leyendas de la talla de Iker Casillas, Carles Puyol y Pepe compartieron sus expectativas previas al esperado "Clásico de Leyendas" que se disputará este sábado 7 de febrero a las 6:00 p.m hora de Costa Rica con el apoyo de Banco Popular y Unicompta.

Las leyendas se preparan para el Clásico de Costa Rica / CEDIDAS

El "pique" entre capitanes

La rivalidad que durante años paralizó al mundo se trasladó a los micrófonos con un tono amistoso pero competitivo. El histórico guardameta blanco, Iker Casillas, no dudó en lanzar su pronóstico: "Yo digo un 5-4 para el Real Madrid... y tres goles de Congo", bromeó Iker ante las risas de los presentes.

Sin embargo, Carles Puyol, eterno capitán blaugrana, no tardó en responderle: "Cuidado, que yo siempre te marco... eres al único portero al que le meto goles". Por su parte, Pepe, con su característico espíritu ganador, prefirió la solidez defensiva: "Yo me quedaría muy contento de ganar el partido. Sé que a la afición le gusta ver muchos goles, pero con un 1-0 para mí ya estoy feliz".

Cercanía con la afición

Tras la comparecencia ante los medios, las leyendas saltaron al césped del Estadio Nacional no para entrenar con intensidad, sino para compartir con decenas de niños que cumplieron el sueño de conocer a sus ídolos. Entre firmas de camisetas y fotografías, los exjugadores demostraron que el carisma sigue intacto.

Venta de entradas y dónde ver

La organización confirmó que aún quedan boletos disponibles en las localidades de General, Sombra y Palcos a través de la plataforma Kuikpei.com. Para quienes no puedan asistir al recinto de La Sabana, el encuentro será transmitido en exclusiva por la pantalla de Teletica Canal 7 en Costa Rica.