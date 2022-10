¿Un clásico sin capitanes?

Desde el 2008, entre Busquets, Piqué, Alba y Sergi Roberto alguno ha participado en un duelo contra el Madrid Esta temporada en el Reale Arena ya no jugó de inicio ninguno de los cuatro

Gerard Piqué y Sergio Busquets fueron los grandes señalados en el partido de Champions contra el Inter de Milán. Sus errores individuales costaron goles y condenaron al equipo a un empate que deja al Barça con pocas opciones de seguir vivos en la máxima competición continental. Está por ver si Xavi decide penalizarlos con la suplencia en el partido de mañana en el Santiago Bernabéu pero si lo hace y tampoco cuenta con Jordi Alba y Sergi Roberto nos podríamos encontrar con un clásico sin alguno de los capitanes actuales por primera vez desde 2008.

Es difícil que así sea porque Busquets, con 43 clásicos a sus espaldas, sigue contando con la confianza absoluta de Xavi pero tampoco se puede descartar que apueste por Frenkie De Jong como mediocentro. Precisamente, hoy en la rueda de prensa le han preguntado al técnico azulgrana por el rendimiento de dos de los capitanes, que han sido el blanco de las críticas después de empatar contra los italianos. Xavi los defendió. "No miro si juegan o no los capitanes, lo que importa es el equipo. Todos son importantes, lo he dicho muchas veces que tienen que estar todos preparados. Busquets es importante para nosotros. El otro día nos partimos y él sufrió, pero es un jugador que sigue siendo importante para el grupo. ¿Intocable? Los jugadores del Barça siempre tienen que estar preparados para jugar. Esto es lo que están haciendo los capitanes, los jóvenes, los fichajes... todos", ha dicho.

El que sí que perderá con toda seguridad su sitio en el once titular es Gerard Piqué. El retorno de Koundé a la convocatoria y al equipo lo dejará sin opciones de disputar uno de los partidos que más le motiva. El central de la Bonanova ha disputado un total de 42 clásicos. Jordi Alba, con 33 partidos contra el Real Madrid, también tiene complicado jugar porque es el tercer lateral izquierdo de la plantilla por detrás de Marcos Alonso y Balde. Si que podría tener opciones si finalmente el madrileño ocupa la posición de central o el joven de la cantera juega a banda cambiada para intentar frenar a Vinicius.

Sergi Roberto, que ha jugado 15 clásicos en su carrera, es una de las opciones en el lateral derecho si Koundé juega de central para que no se vea tan forzado a defender un jugador tan rápido como el brasileño del Real Madrid justo después de salir de una lesión.

Es muy poco probable que ninguno de los cuatro capitanes esté de inicio en el partido contra el Madrid pero tampoco sería la primera vez que pasa esta temporada. En el duelo contra la Real Sociedad en el Reale Arena no jugó de titular ninguno de ellos. Eso sí, hay que recordar que Busquets, precisamente el que tiene muchas opciones de jugar mañana, estaba sancionado.