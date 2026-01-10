El clásico de las canteras: La Masia produce 51 goles y La Fábrica solo 8

Tras golear al Betis (5-1) con tantos de Gonzalo (3), Asencio y Fran, en el entorno blanco se ponderó el peso de la Fábrica en el conjunto que dirige Xabi Alonso.

SPORT ha analizado los números del Real Madrid y del Barça de la presente temporada y las conclusiones son muy evidentes.

Balde, Casadó y Bernal son ADN Masia / Valentí Enrich

El impacto de los canteranos del Real Madrid en los goles de su equipo es mínimo. Si en el partido contra el Betis todas las dianas fueron 'made in La Fábrica' en el resto de los partidos solo se ha marcado otro gol más y dos asistencias con el sello del fútbol base blanco.

En lo que llevamos de temporada 25-26, solo 8 goles del equipo madridista han tenido el impacto directo de un jugador formado en la academia madridista.

El duelo entre Lamine y Carreras siempre es interesante / Valentí Enrich

Los goleadores de La Fábrica son, hasta el momento, Gonzalo (3) y Fran, Asencio y Carreras con una diana cada uno de ellos.

Los canteranos blancos que han repartido alguna asistencia son Álvaro Carreras (1) y Gonzalo García (1).

Fran García firma el quinto gol contra el Betis / Kiko Huesca

Hay que aclarar que Vinicius, Rodrygo o Mbappé, aunque tuvieron participación con el Castilla, no son futbolistas que se hayan formado en la cantera blanca.

Por el mismo criterio, en el Barça tampoco lo son Ronald Araujo y Gerard Martín. Ambos tienen pasado en el Barça B pero no han crecido en las categorías inferiores del club blaugrana.

En el Barça de Flick Lamine Yamal es el máximo goleador de los canteranos (9) seguido de cerca por Fermín (8), Dani Olmo (5) y Eric García (1).

Lamine, Olmo y Fermín celebran un gol / Valentí Enrich

Todos ellos contribuyen a elevar a 23 el número de goleadores formados en La Masia. En cuanto a los asistentes hay ocho canteranos del Barça que colaboran en esta faceta.

Lamine Yamal (11) lidera también esta clasificación y Fermín (8) le vuelve a seguir. Balde (3), Olmo (2), Eric (1), Casadó (1), Gavi (1) y Dro (1) completan la lista de asistentes con pasado en las categorías inferiores del Barça.

Lamine y Olmo acabaron felices / Gorka Urresola

Si sumamos el impacto de goles y asistencias, Lamine (20) y Fermín (16) marcan las diferencias mientras que Olmo (7) sería el tercer canterano del Barça más destacado en esta faceta.

Eric y Cubarsí pugnan con Bellingham / Valentí Enrich

Si echamos un ojo a los jugadores de La Masia que han jugado esta temporada en el primer equipo y los comparamos con los que ha alineado Xabi Alonso volveremos a advertir la diferencia entre La Masia (11) y La Fábrica (8).

Y si sumamos los minutos de unos y otros la diferencia es todavía más remarcable.

Asencio se lamenta en un clásico de color blaugrana / Valentí Enrich

Los jugadores de La Masia acumulan hasta ahora 10.857 minutos con el primer equipo blaugrana mientras que esta cifra se reduce a menos de la mitad (5.071 minutos) en La Fábrica.

Olmo, Lamine, Fermín y Eric celebran un gol del Barça / Valentí Enrich

Las conclusiones de todo ello es que lo que sucedió en el Real Madrid-Betis fue algo excepcional que no explica la realidad de la cantera blanca en comparación con la de su eterno rival.

La Masia sigue siendo la gran apuesta del Barça mientras que la presencia de La Fábrica en el primer equipo blanco es bastante residual.