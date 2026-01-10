FC Barcelona
El clásico de las canteras: La Masia produce 51 goles y La Fábrica solo 8
Los jugadores formados en la cantera blaugrana han marcado 23 goles y han repartido 28 asistencias en los partidos de esta temporada del Barça. En el Real Madrid el impacto de sus canteranos se reduce a seis goles y dos asistencias.
Tras golear al Betis (5-1) con tantos de Gonzalo (3), Asencio y Fran, en el entorno blanco se ponderó el peso de la Fábrica en el conjunto que dirige Xabi Alonso.
SPORT ha analizado los números del Real Madrid y del Barça de la presente temporada y las conclusiones son muy evidentes.
El impacto de los canteranos del Real Madrid en los goles de su equipo es mínimo. Si en el partido contra el Betis todas las dianas fueron 'made in La Fábrica' en el resto de los partidos solo se ha marcado otro gol más y dos asistencias con el sello del fútbol base blanco.
En lo que llevamos de temporada 25-26, solo 8 goles del equipo madridista han tenido el impacto directo de un jugador formado en la academia madridista.
Los goleadores de La Fábrica son, hasta el momento, Gonzalo (3) y Fran, Asencio y Carreras con una diana cada uno de ellos.
Los canteranos blancos que han repartido alguna asistencia son Álvaro Carreras (1) y Gonzalo García (1).
Hay que aclarar que Vinicius, Rodrygo o Mbappé, aunque tuvieron participación con el Castilla, no son futbolistas que se hayan formado en la cantera blanca.
Por el mismo criterio, en el Barça tampoco lo son Ronald Araujo y Gerard Martín. Ambos tienen pasado en el Barça B pero no han crecido en las categorías inferiores del club blaugrana.
En el Barça de Flick Lamine Yamal es el máximo goleador de los canteranos (9) seguido de cerca por Fermín (8), Dani Olmo (5) y Eric García (1).
Todos ellos contribuyen a elevar a 23 el número de goleadores formados en La Masia. En cuanto a los asistentes hay ocho canteranos del Barça que colaboran en esta faceta.
Lamine Yamal (11) lidera también esta clasificación y Fermín (8) le vuelve a seguir. Balde (3), Olmo (2), Eric (1), Casadó (1), Gavi (1) y Dro (1) completan la lista de asistentes con pasado en las categorías inferiores del Barça.
Si sumamos el impacto de goles y asistencias, Lamine (20) y Fermín (16) marcan las diferencias mientras que Olmo (7) sería el tercer canterano del Barça más destacado en esta faceta.
Si echamos un ojo a los jugadores de La Masia que han jugado esta temporada en el primer equipo y los comparamos con los que ha alineado Xabi Alonso volveremos a advertir la diferencia entre La Masia (11) y La Fábrica (8).
Y si sumamos los minutos de unos y otros la diferencia es todavía más remarcable.
Los jugadores de La Masia acumulan hasta ahora 10.857 minutos con el primer equipo blaugrana mientras que esta cifra se reduce a menos de la mitad (5.071 minutos) en La Fábrica.
Las conclusiones de todo ello es que lo que sucedió en el Real Madrid-Betis fue algo excepcional que no explica la realidad de la cantera blanca en comparación con la de su eterno rival.
La Masia sigue siendo la gran apuesta del Barça mientras que la presencia de La Fábrica en el primer equipo blanco es bastante residual.
- Novedades en el fichaje de Cancelo
- El central tapado que el Barça tiene en su lista de fichajes
- Marc Bernal, ¿debut y cambio de paradigma?
- David Villa revela el nombre del mejor futbolista con el que jugó: 'Con diferencia
- Polémica por la modificación de los escudos de Barça y Real Madrid en Arabia: 'Vergüenza de Supercopa
- El Barça podría estudiar una salida de Marc Bernal en enero
- Maldini, tajante tras el Atlético de Madrid-Real Madrid: 'Las cosas como son
- Barça - Partizan, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo