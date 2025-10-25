El clásico de las canteras no tiene color: La Masia arrasa a La Fábrica

El resultado del clásico es siempre incierto y aunque el Barça ganó los cuatro duelos contra el Real Madrid del pasado curso el primero de esta temporada es imprevisible.

Si comparamos, en cambio, la presencia de canteranos en el Barça y el Real Madrid el partido entre las dos academias es muy desigual. Ni en cantidad ni en calidad, la cantera del Real Madrid puede acercarse a la del Barça.

El FC Barcelona apuesta y cree mucho más en su cantera de lo que hace el Real Madrid. Las estadísticas son muy significativas.

Jugadores: LA MASIA 12-LA FÁBRICA 5

Vamos con los números. Xabi Alonso ha contado en los nueve primeros partidos con cinco jugadores formados en La Fábrica.

El central Raúl Asencio y los laterales Carvajal, Carreras y Fran García así como el delantero Gonzalo son los representantes del fútbol base madridista en este tramo inicial de La Liga.

Fermín López, Dani Olmo y Marc Casadó celebran un gol contra el Getafe en el Estadi Johan Cruyff / Dani Barbeito

En el Barça, Flick ha hecho jugar a 12 futbolistas formados en los equipos inferiores del club blaugrana.

Los defensas Eric, Cubarsí, Balde y Jofre, los centrocampistas Casadó, Bernal, Gavi, Fermín y Dro así como los delanteros Lamine, Olmo y Toni han tenido presencia en las nueve primeras jornadas de liga.

Minutos: LA MASIA 3.130-LA FÁBRICA 1.117

Si sumamos los partidos que han acumulado los jugadores de la Masia en el primer equipo blaugrana nos sale la cifra de 58 mientras que en La Fábrica la cifra de encuentros jugados se queda en 28.

Los minutos sumados por los canteranos de uno y otro equipo son también muy significativos.

Real Madrid's Alvaro Carreras, right, and Villarreal's Santiago Mourino challenge for the ball during the Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Villarreal at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, Saturday, Oct. 4, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez) / Manu Fernandez / AP

Álvaro Carreras, con 862 minutos, lidera a los jugadores de la Fábrica que suman 1717 minutos mientras que en los canteranos blaugranas el que suma más presencia es Eric García con 681 minutos.

La cifra total de minutaje en el campeonato liguero de los futbolistas crecidos en La Masia es de 3130 minutos.

Goles: LA MASIA 6 -LA FÁBRICA 0

En el aspecto goleador la diferencia entre la presencia de La masia en el barça y la Fábrica en el Real Madrid vuelve a ser apabullante.

Ningún canterano blanco ha marcado un gol en las nueve primeras jornadas ligueras mientras que en el Barça, La Masia aporta seis goles.

Fermín y Lamine Yamal han marcado dos goles mientras que Eric y Olmo han aportado cada uno una diana.

Flick y Lamine, durante un partido / Alberto Estevez / EFE

Hay que tener en cuenta que si en el Real Madrid Carvajal ha sido baja durante un período importante, en el Barça Gavi, Fermín, Balde, Lamine y Olmo han sufrido diferentes problemas físicos y Marc Bernal está en plena readaptación de su grave lesión.

Sin el factor de las lesiones, las diferencias entre La Fábrica y La Masia serían todavía mayores.