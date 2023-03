Sin Florentino pero con Motomami

El presidente madridista declinó ver el partido en directo y se quedó viendo a su equipo de baloncesto, que perdió La catalana versionó el himno del Barça y sus canciones se escucharon en el Spotify Camp Nou

Hoy por la mañana el FC Barcelona recibió la notificación oficial que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no acudiría al Sportify Camp Nou para presenciar el clásico en directo.

Posiblemente la decisión la tomó después que Joan Laporta hubiera decidido suspender la tradicional comida de directivas como respuesta a la decisión del club blanco de personarse como acusación particular en el caso ‘Negreira’ y de que gravara un vídeo haciendo un llamamiento a la afición culé para que llenara el estadio y denunciando una campaña orquestada para dañar la reputación del Barça.

Florentino Pérez intuyó que el ambiente quizá estaría demasiado caldeado y para no echar más leña al fuego prefirió quedarse en Madrid.

Quién no ha faltado ha sido la afición azulgrana. Horas antes del inicio del partido centenares de seguidores se han acercado a los alrededores del Spotify Camp Nou para animar a los jugadores a su llegada al campo. Todos ellos han sido aclamados. En cambio, los jugadores blancos han sido largamente abucheados e insultados a su llegada. Como ha pasado siempre. Y como pasa al revés en Madrid.

Florentino asistió a ver el Real Madrid de baloncesto | Liga Endesa

Sin mosaico en la grada

Lo que si que no fue habitual fue ver las gradas del Spotify Camp Nou sin mosaico en un día tan señalado. No hubo mosaico en un duelo Barça-Madrid por primera vez desde 1992, un hecho que causó mucha sorpresa entre algunos socios, muy acostumbrados a tener que levantar cartulinas en los partidos contra el eterno rival y en las grandes noches europeas.

Pero el club decidió que en esta ocasión no lo hubiera. Se perdió un poco de color en la grada. Una lástima.

Pero aunque no ha habido mosaico, el ambiente en el campo ha sido espectacular. La jornada ya se animó horas antes con el vídeo que colgó Rosalía en las redes sociales cantando una versión del himno del Barça con la letra cambiada para introducir el nombre de ‘Motomami’, el nombre del álbum de la cantante catalana que también lucieron los jugadores en sus camisetas. En el campo se pudieron ver algunos aficionados con la camiseta, agotada.

Sonaron las canciones de Rosalía en el Spotify Camp Nou, una artista que coló muchos de sus temas en la lista de 58 canciones que los jugadores escogieron para crear una ‘playlist’ en la plataforma que patrocina al Barça.

Guardiola, en el palco

El actual entrenador del Manchester City no se ha querido perder el clásico y ha estado en el palco. También la mujer de Johan Cruyff, Danny, a la que ha saludado efusivamente. La afición azulgrana, que ha cantado el himno a capela, lo ha aplaudido cuando su imagen se ha visto por el vídeo marcador.

En el palco también estuvieron Eduardo Fernández, Vicepresidente del Real Madrid, la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el 'Conseller' de Educación, Josep González-Cambray, el ex jugador Deco, José Bono, ex presidente del Congreso de los Diputados, el ex presidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, el CEO de la Superliga, Bern Reichart y el copresidente de Spotify, Alex Noström, entre otros.