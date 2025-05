Un clásico de alto riesgo bajo extremo control

El Barça y el Real Madrid se juegan el título de Liga este domingo en Montjuïc. Otros 500 efectivos policiales se juegan otra 'partida', la que tendrá lugar con la seguridad de un encuentro declarado como de 'alto riesgo', a petición de los Mossos d'Esquadra, aunque para el que no se esperan grandes incidentes. De este primer cuerpo policial se desplegarán 300 agentes, por otros 130 de la Guardia Urbana. El dispositivo se complementará con el resto de unidades dedicadas a la movilidad de un duelo en lo más alto de la competición liguera.

"Todo lo previsible tiene que estar previsto"

A pesar de la declaración de alto riesgo, fuentes de la coordinación de seguridad de LaLiga, así como de los cuerpos implicados, no esperan grandes incidentes. Aunque la máxima de trabajo de los implicados en las tareas de control es la siguiente: "Todo lo previsible tiene que estar previsto". Y esto pasa, necesariamente, por un control exhaustivo, no solo de lo que suceda durante el encuentro que tendrá lugar a las 16:15 del domingo, también de lo que rodea al mismo.

SPORT.es

Esta tarea, como el resto de encuentros de la competición, empieza por la planificación conjunta entre los departamentos de seguridad de los equipos implicados, que comparten informaciones clave como las que tienen que ver con los aficionados desplazados. Los protocolos establecen que los seguidores con entrada visitante deben informar de qué vía utilizan para viajar, con todos los datos necesarios para su control.

En cada partido se llevan acabo acciones tales como la evaluación de riesgo, diseño y ejecución de un dispositivo de seguridad, movilización de efectivos de los diferentes servicios... "En los partidos de alto riesgo, lo que ocurre va mucho más allá de los 90 minutos de juego. El intercambio de información entre los clubes es obligatorio. El protocolo activado obliga, por ejemplo, a que el director de seguridad del Real Madrid viaje a Barcelona", cuentan fuentes cercanas al dispositivo.

Más de 300 seguidores del Real Madrid

De acuerdo con las mismas, en Montjuïc estarán 300 seguidores del Real Madrid en la zona visitante, "esto no quiere que vayan a ser los únicos aficionados del conjunto blanco, pero son los que vendrán con entrada. Controlaremos los picos para no tener problemas". Lo que no está previsto es que exista un desplazamiento de ultras o miembros asociados a Ultras Sur, que, al igual que ocurre con los Boixos Nois, aprovechan los partidos a domicilio en la Champions para hacer acto de presencia como colectivo, incluso con distintivos propios.

Detenidos 13 Boixos Nois por un ataque en un bar de Pamplona / @policia

Tanto el Barça como el Real Madrid tienen prohibida la exhibición de estos símbolos en sus respectivos campos. "La última vez que Ultras Sur entró en un campo como grupo visitante en LaLiga fue en la temporada 2021/2022, en un partido contra el betis. Hacen previas en la calle Marceliano Santamaría como grupo, pero no acceden como tal Bernabéu. Lo mismo sucedió con los Boixos en Pamplona. El modo que tienen de acceder es actuando fuera de control comprando entradas de modo masivo para la zona local", explican los conocedores del operativo.

¿Por qué si se producen desplazamientos de ultras en Europa? La respuesta de los implicados es clara: "Porque no existe la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte". Ponen como valor de la misma y de su trabajo que esta temporada solo se ha registrado un enfrentamiento directo entre grupos. Ocurrió en el Almería y Córdoba. Sí que se han producido conatos, como los del Deportivo - Málaga, pero siempre abortados por las preventivas anteriormente descritas.

¿Se puede llevar una camiseta visitante en zona local?

"Es el año que menos incidente de este tipo se han producido desde que empezamos a evaluar los riesgos. Hemos registrado 27 incidentes y apenas nueve de consideración", resumen desde la coordinación de unos eventos cuya casuística depende de muchos factores. Desde si el enfrentamiento conlleva un interés deportivo directo como este Barça-Real Madrid hasta cuestiones que tienen que ver con el propio resultado. "Si hay un 5-0 puede que se relaje la tensión. O al revés. Son 54.000 personas y unificarlas es imposible", explican fuentes policiales.

A pesar de que un mal arbitraje, una ocasión fallada o una provocación desde el terreno de juego pueden provocar alterar el guión, siempre hay guías de actuación. Por ejemplo, ¿está vetado que una persona lleve una camiseta del Real Madrid fuera de la zona visitante en Montjuïc? "No, pero lo que se adoptan son medidas para evitar incidentes. ¿Está prohibido llevar una camiseta de Vinicius en Mallorca? No, pero una niña fue insultada por ello en febrero. Lo mismo sucedió con un joven que llevaba una camiseta del Sevilla en el Villamarín que tuvimos que sacar", relatan.

Los ultras del Manchester United han tomado la Plaza Real / DAVID BERNABÉU

Inhibición de drones y control después del partido

Por tanto, no es una cuestión de derecho de admisión. Todo responde a las circunstancias de cada escenario. "Claro que en el derbi vasco se ven juntos en las gradas aficionados del Atheltic y de la Real Sociedad. Está perfecto. Pero nosotros tenemos que intervenir para evitar que se produzcan las singularidades contrarias" y por ello aluden a la clásula que figura en las entradas que, sin explicitar nada sobre indumentarias, alude a las situaciones que puedan alterar el orden. Y esta, por desgracia, es una de ellas.

En caso de que esto se produzca, los seguidores del equipo rival podrían ser trasladados al sector visitante, aunque no hayan comprado entradas para el mismo. Con el objetivo de eludir este tipo de situaciones, los cacheos y la vigilancia de seguridad se extrema en este tipo de partidos. De ahí que el monitoreo de las aficiones se produzca desde días antes del encuentro y, también, tras la finalización del mismo. De este modo se explica que no puedan abandonar su sector tras el pitido final o que el dispositivo se mantenga en la calle ante posibles incidentes.

"Al final, esto es una cuestión de oficio. Cuando tienes más de 100 partidos como director de seguridad, ya sabes, como en cualquier otro oficio, quiénes son los perfiles sospechosos. Como que jugar un encuentro a las 16:15 de la tarde, tal que este clásico, es mejor que a las 22:00 de la noche -horario de Copa del Rey-, cuando tienes todo el día por delante para que se acumulen incidencias", concluye uno de los responsables de la seguridad del clásico, que también obligará a la activación del protocolo NOTAM para evitar que drones sobrevuelen Montjuïc. Todo para que de lo único que se hable antes y después del clásico decisivo tenga que ver con los protagonistas en el campo.