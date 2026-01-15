Claro mensaje de Flick a Ter Stegen respecto a su futuro

Todo apunta a que Marc-André ter Stegen tiene muchas opciones de salir en este mercado de invierno. El guardameta alemán, necesitado de minutos y en busca de participación para llegar en buenas condiciones al Mundial, no está en una fácil situación ahora mismo. Esta noche ha sido suplente en el partido de Copa del Rey, una de las pocas competiciones en las que podía tener protagonismo.

De esta manera, el técnico alemán manda un claro mensaje a su compatriota. Sin ir más lejos, ayer ya dejó entrever que Joan García sería titular y hoy lo ha confirmado en el once inicial en una clara decisión que demuestra que la prioridad del técnico es Joan García incluso en partidos de Copa, un escenario que antes parecía más abierto a las rotaciones.

Esta situación deja a Ter Stegen en una posición complicada. Con esta dinámica, sus minutos serán muy limitados, algo que no encaja con su objetivo personal de llegar al Mundial con ritmo competitivo. El propio jugador es consciente de que, sin continuidad, el escenario ideal pasa por buscar una salida, aunque en todo momento ha luchado y ha seguido trabajando para intentar revertir la situación.

En este sentido, el Girona se ha mostrado muy interesado. El Barça estaría dispuesto a asumir una parte importante de su salario para facilitar la operación. Las partes ya están en contacto, aunque por el elevado salario que percibe el guardameta alemán no se prevé una operacion sencilla. Además, por una cuestión puramente familiar, el futbolista no quiere salir de España y Girona aparece como una opción muy atractiva, tanto por el proyecto deportivo --Michel ya ha hablado con él en diversas ocasiones-- como por su cercanía a Barcelona, a poco más de una hora en coche.

Una situación complicada

La situación en la portería gerundense también ha estado rodeada de tensión a lo largo de la temporada pues el verano pasado se fichó a Livakovic. El portero croata, sin embargo, se negó a jugar. Michel, durante mucho tiempo, evitó dar su versión al respecto pero con el paso del tiempo se han ido conociendo detalles de la situación del guardameta, que muy probablemente abandonará el club: "No son decisiones técnicas y esta es la realidad. Esto es un tema privado, pero hablo porque la afición lo necesita saber. Él necesita jugar por el mundial, no por el Girona, y él me lo dijo. Es sincero y yo también. Es así. En aquel momento él me dijo que no quería estar aquí y no quería jugar porque pare irse no puede jugar en el Girona", dijo el técnico madrileño.

Nueva portería a cero de Joan Garcia

El guardameta de Sallent ha vuelto a dejar la portería a cero en la noche de hoy ante el Racing de Santander, certificando así el pase del Barça a los cuartos de final de la Copa del Rey. Aunque el conjunto azulgrana no sufrió en exceso durante el encuentro, el Racing dispuso de una ocasión clarísima en el minuto 95 que pudo haber supuesto el empate. Sin embargo, Joan Garcia apareció de forma decisiva con un paradón espectacular para sellar el pase a la siguiente ronda.

En esa acción, Manex Lozano, delantero del conjunto cántabro, optó por el disparo en lugar de asistir a un compañero que se encontraba en mejor posición. Fue una decisión muy criticada ya que el pase habría significado prácticamente el gol del empate. El guardameta azulgrana, como ya viene siendo costumbre, evitó que el Barça se dejara puntos en Santander.