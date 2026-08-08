Claro mensaje de Flick a Bardghji sobre su futuro en el Barça

El FC Barcelona pone rumbo hacia Udine para el triangular de esta noche en el Bluenergy Stadium. El conjunto blaugrana será uno de los tres participantes en la primera edición de la Friuli Venezia Giulia Cup y seguirá preparando la temporada 2026/27 a escasos días de que los internacionales que más lejos llegaron en el Mundial se incorporen a la disciplina blaugrana. Ronald Araujo, que se marchará cedido al Liverpool tras unas negociaciones exprés, será la ausencia más destacada... Pero no la única.

El central uruguayo no está incluido en la convocatoria de Flick para los duelos ante el Udinese y el Nottingham Forest al estar cerca de formalizarse su cesión al Liverpool. El charrúa, que no tuvo minutos en el Mundial por culpa de una lesión, tampoco jugó ante el Birmingham City como parte de su proceso de recuperación. Se esperaba que pudiera jugar en Udine, pero su inminente salida rumbo a Anfield lo ha impedido. De hecho, se espera que la operación sea oficial este mismo sábado.

Araujo ha acudido a primera hora a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para recoger sus cosas y despedirse de sus compañeros. No ha sido el único que no se ha subido al avión. Marc Casadó, con pie y medio en Arabia Saudí, y Roony Bardghji tampoco lo han hecho. La decisión ha sido de Hansi Flick. Mensaje muy claro a ambos futbolistas, que no entran en sus planes y deben encontrar un equipo en lo que resta de mercado.

Tal como explicamos en SPORT, Deco se reunió este viernes por la mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con Christian Emile, representante de Bardghji, en un encuentro en el que se terminó de perfilar su salida. Este periódico fue testigo de la presencia del agente en las instalaciones azulgranas y de su posterior salida, y fue el periodista Fabrizio Romano quien avanzó que el futbolista no continuará en el club azulgrana.

Más ausencias en Udine

Jofre Torrents, que se irá traspasado al Ajax y firmará por cuatro años, tampoco estará en Udine. Como Óscar Gistau, Ibrahim Diarra y Álex González, los tres primeros 'descartes' del filial de Flick, que ya están en dinámica del Barça Atlètic.

El Friuli Venezia Giulia Cup se disputará en el Bluenergy Stadium y constará de tres partidos de 45 minutos con el siguiente orden: Udinese-Nottingham Forest (20.00h), Barça-Nottingham Forest (21.00h) y Udinese-Barça (22.00h). En caso de que alguno de los partidos finalice con empate, el vencedor se decidirá mediante una tanda de penaltis. El sistema de puntuación otorgará tres puntos por una victoria en el tiempo reglamentario, dos puntos al ganador de la tanda de penaltis y un punto al equipo derrotado en los penaltis.