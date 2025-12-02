El Barça no tiene clara la continuidad de Rashford

La continuidad de Rashford en el FC Barcelona es toda una incógnita. El periodista Alfredo Martínez ha explicado en el programa 'Moeve Fútbol Zone', de SPORT, que el club catalán aún no ha decidido si ejecutará la opción de compra del inglés, valorada en algo más de 30 millones de euros: "La decisión sobre la continuidad o no de Rashford todavía no está tomada".

Los números del futbolista en propiedad del Manchester United no están en entredicho, pues suma seis goles y ocho asistencias en 18 encuentros. Sin embargo, su elevada ficha y la nula adaptación al estilo presionante de Hansi Flick tiran para atrás su continuidad en Barcelona. "Hay voces a favor y en contra (sobre su continuidad). Algunos no quieren que siga porque Rashford no es ese futbolista que presiona y, además, tiene una ficha muy elevada", mencionó Martínez en el citado programa.

Por ello, el conjunto catalán ha empezado a sondear alternativas en el mercado. "El Barcelona está buscando, entre otros, un extremo izquierdo, un hombre que le dé recambio a Raphinha", apuntó el periodista que cubre la actualidad del club azulgrana. Asimismo, Martínez ha reconocido que el Barça va detrás de Antonio Nusa, jugador noruego del Leipzig: "El otro día hubo un encuentro de representantes intermediarios en Milán, al que acudió Joao Amaral, que es ahora la mano derecha de Deco. Estuvo presenciando el Italia-Noruega, donde jugó Antonio Nusa, una perla extraordinaria de solo 20 años".

Aunque el futbolista noruego llama la atención del club catalán, no es el único extremo que tienen los azulgranas en la recámara. El periodista vallisoletano ha desvelado que el Barça monitoriza a dos jugadores más, también muy jóvenes y de un perfil similar al de Nusa. "El Barcelona también ha seguido a Fofana, extremo del Olympique de Lyon, y está monitorizando a Said El Mala, otro extremo fantástico que ha irrumpido ya en la selección alemana y que pertenece al Colonia", detalló Martínez en exclusiva para SPORT.