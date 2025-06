Clamor mundial por Lamine Yamal

Lamine Yamal debe ganar el Balón de Oro por aclamación popular. El debate con Ousmane Dembélé quedó prácticamente cerrado después de la semifinal ante Francia de la UEFA Nations League. En todo el planeta reconocen a Lamine como el mejor, con el mérito añadido de conseguir que los franceses rebajen su orgullo natural para rendirse ante la figura del español.

El prestigioso diario 'L'Equipe' elogió a la figura de Lamine Yamal, quien tumbó a una selección francesa "aplastada por el peso de un oponente lleno de talento y sobre todo en pleno acierto" en sus remates, en lo que define como "un partido loco".

'Le Parisien' también lamenta la lluvia de goles encajada por los 'bleus' y se muestra pesimista con el futuro próximo ante la figura de un Lamine Yamal de solo 17 años que puede marcar una hegemonía: "Lo peor es que el genio del Barcelona no mostró todos su repertorio de juego".

Lamine celebra su segundo gol ante Francia / EFE

'Le Figaro' fue un poco más lejos en su descripción del partido del barcelonista: "Tan pronto como Yamal acelera, las piernas y las cabezas de los azules empiezan a temblar. Después de ridiculizar de nuevo al clan francés, Lamine Yamal relanza la carrera por el Balón de Oro de la mejor manera posible".

Analistas prestigiosos como Daniel Riolo ya hablan de "un debate cerrado" por el Balón de Oro ya que "Lamine Yamal está por encima de todos por calidad" y solo le da alguna opción a Dembélé si el premio se fija "en lo colectivo".

Más allá de Francia

En Italia, 'La Gazzetta dello Sport' alucinó con el partidazo del extremo de Rocafonda: "Es cada vez más la España de Lamine Yamal. A la espera de cumplir los 18 años, el menor de edad del FC Barcelona marcó dos goles en la absurda goleada 5-4 de la Roja ante Francia" y lo define como "el chico de oro".

En Alemania no salían de su asombro. El popular diario 'Bild' se preguntaba "¿Quién se supone que va a detener a estos españoles?". Entre la Eurocopa del año pasado y esta Nations League en territorio teutón, la prensa local se quedó sin adjetivos ante la banda de artistas comandada Lamine Yamal

"El premio es para Lamine Yamal"

En Inglaterra también lo tienen claro y 'The Guardian' resume que "Lamine Yamal deslumbra en la goleada de España contra Francia, con la que pasan a la gran final. Si esto fue una competición para el Balón de Oro contra Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, como muchos decían, el premio es para Lamine Yamal".

Por su parte, 'The Independent' es otro periódico que se suma a la lluvia de elogios: "Lamine Yamal deslumbra en la victoria de España sobre Francia en un emocionante partido de nueve goles en la Liga de Naciones".

Lamine Yamal le ganó la partida a Mbappé / EFE

'The Times' no fue a a la zaga al hablar que "la sensación adolescente de España, Lamine Yamal, inspiró a su país a una emocionante victoria 5-4 sobre Francia para enviar a los campeones europeos a su tercera final consecutiva de la Liga de Naciones. Yamal, de 17 años, eclipsó a los héroes de la Liga de Campeones de Francia, Désiré Doué y Ousmane Dembélé, cuando España inicialmente arrasó, antes de un final nervioso, para reservar su lugar en la final del domingo contra Portugal, que venció a Alemania, la nación anfitriona, 2-1 el miércoles gracias al gol de la victoria de Cristiano Ronaldo".

Nervios en Portugal

En Portugal ya tiemblan de cara a la final del domingo en Múnich y A Bola expuso que "seguramente ni los aficionados más optimistas esperaban el verdadero himno al deporte que tuvo lugar en la ciudad alemana“.

El diario Olé, en Argentina, se decantaron por destacar "el poderío ofensivo con el que cuenta el seleccionado campeón de Europa es letal".

Muchos periódicos recuerdan que Lamine Yamal es el primer jugador menor de edad en marcar tres goles a Francia desde el legendario Pelé en las semifinales del Mundial de 1958.

Rivales y compañeros

Sus rivales también se sacaron el sombrero. Lucas Hernández habló tras el partido de Lamine Yamal como "un grandísimo jugador, por la edad que tiene, su calidad está por encima del resto. Hay que felicitarle por su año y le deseo todo lo mejor".

Su técnico, Luis de la Fuente, insistió en la idea de que "se merece el Balón de Oro" y tiene clara su intención como seleccionador español en la votación para France Footbal. Lamine se llevará el primer premio.

Lamine estaba eufórico por el pase a la final de la UEFA Nations League / EFE

Por su parte, Mikel Merino apuntó que "desde luego que en el partido ante Francia ha demostrado que tiene nivel para ganar el Balón de Oro, como él o Pedri, tenemos una selección fantástica, todos de los que se habla se lo merecen y ojalá alguno de los nuestros lo gane".

Al ya madridista Dean Huijsen no le dolieron prendas para reconocer que Lamine Yamal "es un jugadorazo, de los mejores del mundo y lo ha vuelto a demostrar".

Unai Simón, por su parte, afirmó que "más allá del futbolista, lo importante es tener la cabeza fría y los pies en el suelo. Para un chaval de 17 años es complicado mantener esta tranquilidad y está demostrando ser un jugador top en este sentido".

Las dudas se han acabado, pero Lamine tiene más hambre y desea el domingo alzar el trofeo de la UEFA Nations League frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Otras personalidades

Otros personajes del deporte se han sumado a los elogios a Lamine Yamal. Por ejemplo, Pep Guardiola comentó que "su forma de entender el juego es realmente sorprendente a su edad. Tenemos mucha suerte el Barça, ¿no? De volver a encontrar un chico con esta perspectiva. No voy a decir como Leo, lo siento mucho, porque para mí no habrá nadie en el mundo como el argentino. Es imposible", ha valorado la leyenda blaugrana, actualmente entrenador del Manchester City.

Siguiendo con el Manchester City, Erling Haaland afirmó tras la eliminatoria frente al Inter de Milán que “este chico es increíble”. Fue un mensaje corto en las redes sociales, pero contundente.

El ex jugador del Manchester United, Rio Ferdinand, ahora pasado a comentarista, fue más allá al afirmar que "he visto a Messi y a Cristiano Ronaldo y han tenido grandes actuaciones, pero Lamine Yamal lo ha conseguido hacer a una edad en la que ellos no lo hicieron. Esto es muy importante porque su capacidad de progresión es bestial y no sabemos hasta donde puede llegar".

Marcus Rashford, quien está en la órbita del Barça, igualmente declaró su admiración hacia el joven barcelonista: "Young king" (rey joven), afirmó en sus redes sociales. Thierry Henry, por su parte, llegó a intercambiarse la camiseta con el joven talento para cumplir con el deseo de uno de sus hijos.

Otro exblaugrana que se rindió a Lamine Yamal fue Luis Suárez. El delantero uruguayo, ahora en las filas del Inter Miami, atendió a 'Pasión blaugrana' y demostró su admiración por este equipo. "Me encanta el Barcelona de hoy en día, tiene una dinámica, un fútbol y una eficacia impresionantes. Tiene un nivel muy alto y hay dos jugadores que están por encima de la media y marcan la diferencia que son Lamine Yamal y Pedri".