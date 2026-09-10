FC Barcelona
Clamor para que Lamine sea el Balón de Oro: "Es un genio, el más diferencial, lo tiene todo"
Jugadores, entrenadores y dirigentes coinciden en señalar al 10 del Barça como el mejor candidato al Balón de Oro
Messi todavía no se ha retirado pero ya tiene heredero. El fútbol tiene una capacidad para reinventar genios que es más rápida de lo que los aficionados pueden asimilar.
Todavía nos agarramos al placer de ver jugar a Leo con 39 años y el Mundial de este verano nos dio la razón pero el presente y el futuro tiene nombre y apellidos: Lamine Yamal Nasraoui.
Relevo entre cracks históricos
Lo más increíble es que por primera vez en la historia el relevo de cracks generacionales será entre dos futbolistas crecidos en el mismo club.
La Masia es actualmente la mejor escuela del mundo y el planeta entero alucina que en la misma academia que creció Messi se haya formado Lamine.
Di Stéfano, Pelé, Cruyff o Maradona eran jugadores de distinto perfil y con orígenes diversos aunque Diego y Johan jugaron en el Barça y Alfredo y 'el Pelusa' eran argentinos.
Pelé sigue siendo para muchos el más completo, Di Stéfano el más líder, Cruyff el más elegante y Maradona el habilidoso por excelencia. Es por ello que el relevo entre Messi y Lamine como cracks con el sello Barça es toda una revolución.
La Masia marca la diferencia
Messi ya ha ganado 8 Balones de Oro pero Lamine conquistó con la selección española un Mundial que supuso el relevo natural en una final que parecía diseñada por un publicista de La Masia.
Rodri fue designado como el MVP del Mundial pero en el global de la temporada Lamine suma un curso brillante con el Barça y una Copa del Mundo con apenas 19 años. Son ya tres ligas ganadas de blaugrana y dos exitazos con la selección, Mundial y Eurocopa.
Si Messi todavía jugara en Europa y a nivel de clubs hubiera podido competir al máximo nivel no habría debate pero ya llegó la hora.
Es el momento de señalar al nuevo rey del fútbol. Algunos de sus formadores en La Masia nos dan claves sencillas por las que el de Rocafonda merece este galardón.
Albert Puig Alcaide, su entrenador en el Infantil B, es conciso: "Lamine tiene que ganar el Balón de Oro porqué el premio es para el mejor jugador del mundo y el mejor futbolista del planeta es él".
Dani Horcas dirigió a Lamine en el fútbol-7 nos amplía las razones: "Lamine es el jugador más diferencial del momento, es el mejor. Mbappé es muy bueno pero no es tan regular. Lamine es el mejor y el más constante".
Ivan Carrasco fue su técnico en el Cadete A: "Estos premios tienen mucho que ver con los títulos y Lamine ganó el Mundial y la liga española aunque es cierto que entendería que no lo ganara porque en la Copa del Mundo otros jugadores como Rodri brillaron más que él a nivel individual".
La radiografía de Dongou
Todos disfrutamos de Lamine y vemos que es el mejor pero pocos saben definir sus cualidades como Jean Marie Dongou.
El exgoleador de la cantera blaugrana define así las características que separan a Lamine del resto de jugadores: "Para mí es el futuro del fútbol mundial y el jugador más completo que hay ahora mismo en el panorama mundial. Lamine tiene regate, desborde, último pase, puede asociarse, remata con las dos piernas y puede jugar en cualquier posición de ataque".
Dongou fue un delantero muy prometedor en la cantera del Barça y nos relata las cualidades del nuevo genio del fútbol mundial: "Lamine es muy rápido y habilidoso. El de Rocafonda a su vez destaca por su visión de juego. El 10 del Barça al mismo tiempo tiene pausa y es un jugador capaz de adaptarse a cualquier contexto de juego".
Con todo el camerunés nos da más argumentos para defender la candidatura de Lamine al Balón de Oro: " Lamine es el mayor talento de los últimos años en el fútbol y el mejor jugador que he visto a su edad, solo ha de mejorar números y definición porque el resto lo tiene todo".
Coincidencia total
Hansi Flick también reivindicó a su jugador como gran candidato a ser el mejor futbolista del mundo: "Lamine es excepcional, nadie tiene el fútbol que muestra Lamine, es jugador del Barça y merece el Balón de Oro".
El director deportivo del club Deco, en RAC1 ha ido en esta misma línea: " No hay discusión. Lamine es el candidato a ganar el Balón de Oro. Por todo lo que ha hecho por el Barça, ha ganado el Mundial con la selección, cabe recordar que llegó al Mundial con una lesión y fue creciendo"
El presidente del Barça lo tiene claro. Así se ha expresado Joan Laporta: "Lamine es un genio, uno de los favoritos al Balón de Oro y me gustaría que lo ganara".
El seleccionador español Luis De la Fuente Pienso que Lamine Yamal se puede llevar el Balón de Oro porque es español y es un grandísimo futbolista. Si no es este año, será en el futuro; no creo que tarde demasiado en ganarlo"
Su compañero en el vestuario Joao Cancelo tampoco tiene dudas. El portugués ha sido de los más contundentes: "Para mí no hay otro jugador que pueda ganar el Balón de Oro. Tiene que ser Lamine. Ha ganado tantos trofeos con 19 años, Mundial, Eurocopa.."
No hay que insistir mucho más. Lamine Yamal Nasraoui Ebana es el mejor.
- Barcelona - Feyenoord en directo hoy: la previa, las alineaciones y las novedades del partido de la Champions 2026/27
- Reacciones y polémica del Barça - Feyenoord de Champions League
- Cinco fichajes, deuda cero: el Barça acaba de pagarlos
- Rodri llamó a Gayà para disculparse
- Alcaraz - Shelton hoy en directo: cuartos de final del US Open 2026 en vivo
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
- Edu Aguirre señala el gran problema del Real Madrid: 'No va a ganar títulos así
- Tres ausencias en el estreno del Barça en la Champions