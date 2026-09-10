Clamor para que Lamine sea el Balón de Oro: "Es un genio, el más diferencial, lo tiene todo"

Messi todavía no se ha retirado pero ya tiene heredero. El fútbol tiene una capacidad para reinventar genios que es más rápida de lo que los aficionados pueden asimilar.

Todavía nos agarramos al placer de ver jugar a Leo con 39 años y el Mundial de este verano nos dio la razón pero el presente y el futuro tiene nombre y apellidos: Lamine Yamal Nasraoui.

Relevo entre cracks históricos

Lo más increíble es que por primera vez en la historia el relevo de cracks generacionales será entre dos futbolistas crecidos en el mismo club.

La Masia es actualmente la mejor escuela del mundo y el planeta entero alucina que en la misma academia que creció Messi se haya formado Lamine.

Messi y Lamine se encontraron por primera vez sobre un terreno de juego / 'X'

Di Stéfano, Pelé, Cruyff o Maradona eran jugadores de distinto perfil y con orígenes diversos aunque Diego y Johan jugaron en el Barça y Alfredo y 'el Pelusa' eran argentinos.

Pelé sigue siendo para muchos el más completo, Di Stéfano el más líder, Cruyff el más elegante y Maradona el habilidoso por excelencia. Es por ello que el relevo entre Messi y Lamine como cracks con el sello Barça es toda una revolución.

La Masia marca la diferencia

Messi ya ha ganado 8 Balones de Oro pero Lamine conquistó con la selección española un Mundial que supuso el relevo natural en una final que parecía diseñada por un publicista de La Masia.

Rodri fue designado como el MVP del Mundial pero en el global de la temporada Lamine suma un curso brillante con el Barça y una Copa del Mundo con apenas 19 años. Son ya tres ligas ganadas de blaugrana y dos exitazos con la selección, Mundial y Eurocopa.

Lamine es un capitán 10 / Dani Barbeito

Si Messi todavía jugara en Europa y a nivel de clubs hubiera podido competir al máximo nivel no habría debate pero ya llegó la hora.

Es el momento de señalar al nuevo rey del fútbol. Algunos de sus formadores en La Masia nos dan claves sencillas por las que el de Rocafonda merece este galardón.

Albert Puig Alcaide, su entrenador en el Infantil B, es conciso: "Lamine tiene que ganar el Balón de Oro porqué el premio es para el mejor jugador del mundo y el mejor futbolista del planeta es él".

Lamine Yamal cuando era un infantil que era dirigido por David Sánchez / Valentí Enrich

Dani Horcas dirigió a Lamine en el fútbol-7 nos amplía las razones: "Lamine es el jugador más diferencial del momento, es el mejor. Mbappé es muy bueno pero no es tan regular. Lamine es el mejor y el más constante".

Ivan Carrasco fue su técnico en el Cadete A: "Estos premios tienen mucho que ver con los títulos y Lamine ganó el Mundial y la liga española aunque es cierto que entendería que no lo ganara porque en la Copa del Mundo otros jugadores como Rodri brillaron más que él a nivel individual".

La radiografía de Dongou

Todos disfrutamos de Lamine y vemos que es el mejor pero pocos saben definir sus cualidades como Jean Marie Dongou.

El exgoleador de la cantera blaugrana define así las características que separan a Lamine del resto de jugadores: "Para mí es el futuro del fútbol mundial y el jugador más completo que hay ahora mismo en el panorama mundial. Lamine tiene regate, desborde, último pase, puede asociarse, remata con las dos piernas y puede jugar en cualquier posición de ataque".

Lamine Yamal of FC Barcelona attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the UEFA Champions League 2026/27, football match against Feyenoord at Ciudad Esportiva Joan Gamper on September 08, 2026 in Sant Joan Despi, Barcelona, Spain. AFP7 08/09/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / EUROPA PRESS

Dongou fue un delantero muy prometedor en la cantera del Barça y nos relata las cualidades del nuevo genio del fútbol mundial: "Lamine es muy rápido y habilidoso. El de Rocafonda a su vez destaca por su visión de juego. El 10 del Barça al mismo tiempo tiene pausa y es un jugador capaz de adaptarse a cualquier contexto de juego".

Con todo el camerunés nos da más argumentos para defender la candidatura de Lamine al Balón de Oro: " Lamine es el mayor talento de los últimos años en el fútbol y el mejor jugador que he visto a su edad, solo ha de mejorar números y definición porque el resto lo tiene todo".

Coincidencia total

Hansi Flick también reivindicó a su jugador como gran candidato a ser el mejor futbolista del mundo: "Lamine es excepcional, nadie tiene el fútbol que muestra Lamine, es jugador del Barça y merece el Balón de Oro".

Flick observa a Lamine / Dani Barbeito

El director deportivo del club Deco, en RAC1 ha ido en esta misma línea: " No hay discusión. Lamine es el candidato a ganar el Balón de Oro. Por todo lo que ha hecho por el Barça, ha ganado el Mundial con la selección, cabe recordar que llegó al Mundial con una lesión y fue creciendo"

Deco defendió la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro / Dani Barbeito / SPO

El presidente del Barça lo tiene claro. Así se ha expresado Joan Laporta: "Lamine es un genio, uno de los favoritos al Balón de Oro y me gustaría que lo ganara".

Laporta, Aitana y Lamine Yamal, tras la gala del Balón de Oro / FC Barcelona

El seleccionador español Luis De la Fuente Pienso que Lamine Yamal se puede llevar el Balón de Oro porque es español y es un grandísimo futbolista. Si no es este año, será en el futuro; no creo que tarde demasiado en ganarlo"

Luis de la Fuente, head coach of Spain, celebrates the victory with Lamine Yamal of Spain during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium on July 10, 2026 in Inglewood, California. / EUROPA PRESS

Su compañero en el vestuario Joao Cancelo tampoco tiene dudas. El portugués ha sido de los más contundentes: "Para mí no hay otro jugador que pueda ganar el Balón de Oro. Tiene que ser Lamine. Ha ganado tantos trofeos con 19 años, Mundial, Eurocopa.."

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No hay que insistir mucho más. Lamine Yamal Nasraoui Ebana es el mejor.