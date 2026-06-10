La Ciutat Esportiva, en obras mientras el Barça se toma un respiro

Junio suele ser sinónimo de tranquilidad en la Ciutat Esportiva, pero este año la imagen es todavía más llamativa. Con la plantilla de vacaciones y varios futbolistas concentrados con sus respectivas selecciones para disputar el Mundial, las instalaciones azulgranas presentan estos días un aspecto prácticamente desierto.

La actividad diaria queda reducida a unos pocos nombres. La dirección deportiva, encabezada por Deco y Bojan Krkic, continúa trabajando de forma habitual en la planificación de la próxima temporada y es prácticamente la única presencia constante en la Ciudad Deportiva. Mientras tanto, la nueva junta directiva todavía no ha comenzado a ejercer sus funciones con normalidad. El proceso electoral y la futura toma de posesión hacen que su presencia sea todavía puntual y esporádica, a la espera de que puedan incorporarse oficialmente al día a día de la entidad.

Sin embargo, aunque los futbolistas no estén presentes, las instalaciones siguen funcionando a pleno rendimiento. Como viene siendo habitual cada verano, el FC Barcelona aprovecha estas semanas para llevar a cabo diferentes trabajos de mejora y mantenimiento en la Ciutat Esportiva. El más visible de todos es el relacionado con los campos de entrenamiento.

Encontrarán un césped en perfecto estado

Durante estos días se ha retirado por completo el césped natural de varias superficies de trabajo para proceder a la instalación de uno nuevo. Se trata de una actuación fundamental para garantizar que los jugadores puedan entrenarse en las mejores condiciones posibles cuando regresen de sus vacaciones. Un terreno de juego en perfecto estado ayuda a reducir el riesgo de lesiones, favorece el trabajo físico y técnico y permite que los futbolistas se ejerciten en unas condiciones muy similares a las que encontrarán posteriormente en los estadios durante la competición.

No hay que olvidar que la Ciudad Deportiva es prácticamente la segunda casa de la plantilla durante toda la temporada. Los jugadores suelen llegar alrededor de las nueve de la mañana y, en muchas ocasiones, no abandonan las instalaciones hasta pasada la una o incluso las dos del mediodía. Allí desayunan, realizan sesiones de gimnasio, entrenan sobre el césped, reciben tratamiento médico cuando es necesario y utilizan espacios como la sauna o las zonas de recuperación antes de ducharse y comer.

Deco quiere un hotel en el interior

Una de las ideas impulsadas por Deco para seguir mejorando las instalaciones del club pasa por la construcción de una residencia para los jugadores del primer equipo en la Ciutat Esportiva . El proyecto ya cuenta con la aprobación del club y su ejecución dependerá de que exista una partida presupuestaria o de que pueda financiarse mediante patrocinio, una fórmula que la entidad contempla para evitar un impacto económico significativo.

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La futura residencia tendrá una doble función. Por un lado, permitirá que los futbolistas pasen la noche en sus habitaciones tras los desplazamientos, especialmente cuando regresen de madrugada, ganando así horas de descanso antes de las sesiones de recuperación del día siguiente. Por otro, serviría como lugar de concentración en los partidos disputados en Barcelona, evitando desplazamientos a hoteles y simplificando la logística del primer equipo. El edificio se ubicará junto a las instalaciones habituales de trabajo de la plantilla, reforzando la comodidad y el día a día de los jugadores.