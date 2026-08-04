El City cree que el Barça irá a por Rodri y paraliza su salida al Madrid

La figura de Rodri puede ser la próxima batalla entre Barça y Madrid. A pesar de que Hansi Flick dejara claro que la prioridad no es fichar a un centrocampista, lo cierto es que en el club blaugrana gusta el capitán de La Roja y tienen claro que solo este verano será posible atacar su contración. El Manchester City tiene claro que el Barça acabará entrando en la puja por el futbolista y, por ello, habría congelado las negociaciones con el Madrid para evitar un acuerdo a corto plazo, según el periodista Fabrizio Romano. El club blaugrana está meditando lanzarse a por Rodri siempre que haya opciones reales de que el futbolista escoja su opción.

El Madrid inició negociaciones por Rodri hace unos 10 días, cuando Florentino Pérez dio luz verde a su contratación tras un debate interno. El hecho de que el centrocampista fuera una de las bazas electorales del candidato Enrique Riquelme complicaba las cosas, pero finalmente imperó el interés deportivo y el conjunto blanco contactó con su agente. La predisposición es buena y los parámetros salariales encajan en el Madrid, pero por ahora no se ha dado un acuerdo con el City. Y el club inglés espera porque tiene la información de que el futbolista gusta mucho en el Camp Nou y Rodri podría tener dudas entre los dos equipos. No dudas personales, pero sí deportivas porque tiene claro que en el Barça podría desarrollar mucho mejor su fútbol que con Mourinho.

El Manchester City ha fijado un precio de 65 millones de euros por el futbolista y no tiene intención alguna de rebajarlo. Y en el Madrid consideran que la cifra idónea son un máximo de 50 millones de euros. Por la edad del jugador y porque le queda solo un año de contrato y no ha renovado. El técnico del City, Maresca, afirmó que contaban con él, pero solo es una estrategia de club para tensar la situación y conseguir una tasación alta.

El Barça, por ahora, se ha informado del asunto. Tiene muy poblado el centro del campo, pero Frenkie de Jong está lesionado y Rodri encaja a la perfección en el estilo de Hansi Flick. Además daría madurez a un proyecto con mucha juventud. El gran handicap es el precio total de la operación, con un traspaso alto y un salario absolutamente astronómico y difícil de encajar en el límite salarial blaugrana. La tentación de quitarle una pieza clave al Madrid es alta o, como mínimo, de encarecer una operación que Florentino Pérez creía relativamente fácil.

El club blaugrana no ha dado el paso definitivo, aunque si Rodri dejara abierta la puerta, puede pasar de todo. En Madrid aseguran que el centrocampista no duda y que solo quiere vestir de blanco, pero esa, por ahora, no es la información que manejan en el Barça. Sí que es cierto que hay un arraigo familiar en Madrid y por residir en la capital, pero lo deportivo también cuenta y el proyecto del Madrid con Mou genera muchísimas dudas.