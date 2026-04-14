Un cirujano plástico visita a Fermín López en el hotel de concentración antes del partido de Champions contra el Atlético de Madrid

El cirujano plástico Jorge Planas visitó a Fermín López en el hotel de concentración del FC Barcelona en Madrid a pocas horas del trascendental duelo ante el Atlético de Madrid. El doctor compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde aparece junto al centrocampista andaluz y al fisioterapeuta del club azulgrana Raúl Martínez.

Fermín López posó en la instantánea con un apósito que cubría la brecha que se produjo recientemente. El jugador onubense mostró un semblante tranquilo y ya se ve como la zona afectada es más pequeña. El doctor no explica si le ha visitado para minimizar la afectación estética de la brecha o solamente una visita cordial antes de un encuentro decisivo para el futuro de la temporada del Barça.

La fotografía también destacó la figura de Raúl Martínez, integrante del cuerpo médico del primer equipo y profesional con una dilatada trayectoria que incluyó su paso por la selección española. Martínez acompañó a Planas en esta visita en territorio madrileño.

La imagen completa que publicó el doctor / Instagram

Fermín respondió a la publicación del jugador con aplausos, celebrando la visita del galeno.

El equipo azulgrana ultimó los detalles del partido en su cuartel general antes de desplazarse al estadio Metropolitano. El estado físico de Fermín López centró parte de la atención médica debido a la aparatosidad del golpe recibido, aunque la protección que lucía en la imagen no impidió su disponibilidad para la cita europea. El canterano es una de las piezas clave en la rotación del centro del campo para el asalto a las semifinales.

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En el último partido jugó con una cinta que protegía la zona afectada por la brecha que se hizo.