Ciria recurre a la Federació Catalana el recuento de firmas y pide ser candidato a las elecciones del Barça

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona, Marc Ciria i Roig, ha presentado un recurso ante el Comité de Apelación de la Federació Catalana de Futbol para impugnar la decisión de la Junta Electoral del club de no admitir su candidatura en el actual proceso electoral.

Ciria quedó fuera de la proclamación oficial de candidatos junto a Joan Laporta y Víctor Font después de que la Junta Electoral del Barça determinara que su precandidatura no alcanzaba el mínimo de avales válidos exigidos por los estatutos del club. Según la certificación emitida tras el proceso de validación, su candidatura habría obtenido 2.247 apoyos válidos, por debajo de los 2.337 necesarios para poder concurrir a las elecciones.

En su escrito de apelación, presentado el 6 de marzo de forma telemática, Ciria sostiene que presentó un total de 2.844 papeletas de apoyo de socios y considera que un número significativo de ellas fue invalidado por motivos que califica de “meramente formales”. El aspirante argumenta que parte de las firmas descartadas corresponden a socios identificables y presentes en el censo electoral del club, por lo que entiende que deberían haberse tenido en cuenta en el recuento final.

El recurso también cuestiona algunos aspectos del procedimiento de validación de las firmas, entre ellos la intervención de personal del club en la revisión inicial de las papeletas y la imposibilidad, según expone el escrito, de que los interventores designados por su candidatura participaran en determinadas fases del proceso. Asimismo, Ciria plantea que determinados defectos detectados en las papeletas, como la ausencia de copia del DNI, números de socio no actualizados o documentos de identidad caducados, podrían haberse subsanado mediante un periodo de corrección.

En su petición principal, el empresario solicita al Comité de Apelación que revoque la decisión de la Junta Electoral y declare válidas 379 de las papeletas rechazadas, lo que —según su cálculo— permitiría superar el umbral mínimo exigido y proclamar su candidatura. De forma subsidiaria, plantea que se conceda un plazo para subsanar los defectos detectados en las papeletas de apoyo.

Además, el recurso solicita que, en caso de estimarse su petición, el proceso electoral se retrotraiga al inicio de la campaña para que su candidatura pueda concurrir en igualdad de condiciones con el resto de aspirantes.

El Comité de Apelación deberá ahora estudiar el recurso y pronunciarse sobre la reclamación en un contexto marcado por el calendario electoral del club, con la votación prevista para el 15 de marzo, el domingo de la semana que viene.