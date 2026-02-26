Ciria: "Si soy presidente, pondremos 110 millones de euros a disposición de Flick para fichar"

Se acerca el último día para recoger las 2.337 firmas que necesitan los aspirantes a gobernar el FC Barcelona para pasar el corte y convertirse en candidatos a la presidencia del club. Esta mañana, Marc Ciria ha asegurado tener un plan financiero que permita a la dirección deportiva poder fichar con total garantías en el próximo mercado de fichajes.

"Pediremos a los socios una asamblea extraordinaria para poder ejecutar el plan de reestructuración financiera y en abril estar gobernando el club y los estatutos, y esto el equipo jurídico lo ha revisado, los estatutos lo permiten", aseguró el precandidato, convencido de que el domingo 15 de marzo vencerá en las urnas.

En lo que respecta a la simbiosis entre el área financiera y el área deportiva, Ciria se mostró contundente con las opciones que tiene el Barça de afrontar la ventana de traspasos estival. "Aplicando la solución digital y aplicando la solución de reestructuración financiera, yo tendré 110 millones de euros de caja libre para, en verano, ponerlos a disposición de la secretaría técnica. Por cierto, una dirección general deportiva independiente. Al señor Flick le diré, aquí tienes tu 'fait play' financiero, vamos a por ese jugador que pueda completar una generación de jóvenes que nos dé las próximas Champions. Sí, en verano tendremos perfil financiero y caja libre", reconoció en su sede electoral ante los medios de comunicación durante la presentación de su plan internacional.

También se refirió al acto que realizó Joan Laporta este miércoles en Mercabarna. “No vamos a ir a Mercabarna a competir. Le regalo el toro mecánico. En eso, es el mejor. Nosotros, a presentar proyectos para el Barça. Vamos con ventaja y cada día crecemos más”, apuntó orgulloso.

Leo Messi

Sin duda, uno de los nombres propios de la campaña electoral está siendo el de Leo Messi, después de que Ciria desplegase una lona en el centro de la capital catalana con el eslogan "Ganes de tornar-te a veure". A pesar de que el precandidato reconoció que no había hablado con el argentino sobre su hipotético regreso.

Marc Ciria: "El regreso de Messi al club tendria un impacto de 300 millones, el mayor golpe de la historia del deporte” / DAVID BERNABEU

"El error estratégico más importante de la historia del Barça fue dejar marchar Leo Messi, y no solo por el que significaba en el campo y a nivel deportivo, sino por el que significaba a nivel comercial e imagen global. Tanto es así que Messi tiene más fans en el mundo que el Barça, y tanto es así que Messi jugando a una liga menor es el jugador que sigue vendiendo más camisetas en el mundo", comentó Ciria.

Por ello, el precandidato tiene preparado un plan para que el argentino vuelva al FC Barcelona como socio estratégico cuyo impacto sería de más de 300 millones de euros. "Está hablado con marcas como Microsoft, Apple, Nvidia... Marcas de primer nivel global que quieren que vuelva. Estructuralmente, el Barça lo necesita. Esto no va de asados ni de estatuas, sino de plantear el proyecto de vida de Leo vaya de la mano del Barça", zanjó.