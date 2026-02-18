Ciria mete en campaña a Leo Messi

El precandidato y líder de ‘Moviment 42’, Marc Ciria, aseguraba en la presentación de su precandidatura, a mediados de diciembre, que “nos lo pasaremos bien”. Pasar el corte y ganar las elecciones no será nada sencillo porque en la misma pelea están Joan Laporta, Víctor Font y Xavi Vilajoana, pero el proyecto de Ciria demuestra ir muy en serio en cada uno de los pasos que da.

Tras publicar un álbum de cromos con el que va desgranando todas y cada una de las 42 propuestas que tiene previsto implementar en el caso de llegar a la presidencia, Ciria ha sorprendido a Barcelona con una lona gigante que dará que hablar.

Este miércoles por la mañana, varios operarios han trabajado en un edificio situado en la esquina entre Travessera de Gràcia y Aribau para desplegar un lienzo en el que se ve a Leo Messi en la icónica fotografía mostrando la camiseta del Barça a la grada del Santiago Bernabéu. Un mensaje acompaña a la imagen: “Ganes de tornar-te a veure (ganas de volverte a ver)”, en clara referencia a la lona desplegada cerca del estadio madridista durante la campaña electoral de 2021 con Joan Laporta de protagonista.

La lona incorpora un código QR que permite a los aficionados interpelar al futbolista, puesto que podrán enviar mensajes de vídeo de afecto y apoyo al argentino. El objetivo es que Leo reciba de primera mano el cariño de la gente de Barcelona, recordándole que no le olvida y que sigue esperándole con los brazos abiertos.

Ciria dará a lo largo del día más explicaciones sobre las intenciones de esta lona, pero parece evidente que se trata de un homenaje al más grande de todos los tiempos, por el que el barcelonismo sigue suspirando y cuya herida abierta tras no ser renovado por Joan Laporta no ha supurado.

El hoy precandidato, en parte, ganó las elecciones entonces por su promesa de que Leo seguiría en el Barça. Por su parte, Marc Ciria no ha escondido nunca que tiene un proyecto previsto para el argentino, al que considera imprescindible para revertir la situación económica, pero al que también está dispuesto a abrir, si así lo consideran los responsables deportivos, las puertas de la primera plantilla. Aquello del ‘last dance’ no está descartado.

El precandidato inaugura su sede electoral este miércoles por la tarde y lo hará bajo la expectación generada por esta lona. Habrá que ver si existe algún tipo de respuesta por parte de Leo Messi, aunque no está previsto que así sea. De hecho, el silencio del ‘10’ podría formar parte también de cierta complicidad con el precandidato. En cualquier caso, y sin ni siquiera abrir la boca, tal y como ocurrió en 2021 cuando simplemente acudió a votar como socio que es del Barça, Leo Messi ha entrado en campaña de la mano de Marc Ciria.

Esta iniciativa fue realizada de manera unilateral por la candidatura del propio Ciria. Tal y como venimos informando desde el diario SPORT, Leo Messi y su entorno, han preferido mantenerse al margen completamente de las elecciones.