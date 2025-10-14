Ciria entrega 3.316 firmas para impedir la venta de BLM en la Asamblea del Barça

Marc Ciria, economista y socio del FC Barcelona, ha presentado este lunes las 3.316 firmas recogidas por la plataforma Aturem la venda de BLM con el objetivo de bloquear la venta de la empresa Barça Licensing & Merchandising (BLM) y exigir que el tema se debata en la próxima Asamblea de Socios Compromisarios del domingo 19 de octubre.

La entrega se ha realizado en la Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB), donde Ciria y su equipo han permanecido una hora acreditando las firmas —entre ellas unas 600 obtenidas de forma telemática— ante notario. El club deberá ahora verificar si se alcanza el mínimo del 3 % del censo social, aunque el propio Ciria ha denunciado que el Barça no dispone de un censo actualizado, lo que impide conocer la cifra exacta necesaria.

“No sabemos si hemos pasado el corte porque el club no tiene el censo pasivo actualizado, pero 3.316 apoyos son una señal inequívoca de que el tema debe debatirse”, ha afirmado. El promotor de la iniciativa considera que la respuesta social justifica por sí sola que la Junta Directiva introduzca el punto en el orden del día “por responsabilidad y transparencia”.

“Estamos más vivos que nunca. Cuando dicen que solo importa la pelota, también importa quiénes somos y de dónde venimos. Hay que preservar lo que es nuestro, el legado de nuestros abuelos y lo que queremos dejar a nuestros hijos”, defendió Ciria ante los medios.

Durante su comparecencia, el economista criticó con dureza la política económica del club en los últimos años y las denominadas “palancas”, asegurando que la entidad está “vendiendo patrimonio ahorrado durante 125 años para tapar agujeros de una gestión errática”.

Ciria explicó que la iniciativa nació con muchas dificultades, especialmente por el desplazamiento del equipo al Estadi Olímpic, la dispersión del censo y la falta de comunicación institucional. Pese a ello, subrayó el carácter transversal del movimiento: “Con todo en contra, socios y socias se han dejado la piel por cada firma. No quieren más ventas de patrimonio ni que el club acabe en manos de un fondo de inversión”.

El economista recordó además que las firmas digitales no están contempladas de forma explícita en los estatutos, aunque su equipo defiende que deben tener validez, puesto que el club ya contempla el voto telemático para sus asambleas.

En cuanto a los próximos pasos, Ciria explicó que el club se ha comprometido a responder por escrito en las próximas 48 horas sobre la validación de las firmas. “Acatamos lo que diga el club, pero creemos que el interés está acreditado y que el punto debe incluirse”, afirmó.

“Si la Junta y el presidente consideran que puedo representar a esta gente para defender la revocación de la venta de BLM, lo haré agradecido. Es una cuestión de coherencia y de respeto por el socio”, aseguró sobre su presencia en la Asamblea para defender la revocación de la potestad en la venta logrado en 2022.

Antes de concluir, Ciria quiso poner en valor el espíritu cívico del movimiento y lanzó un mensaje al barcelonismo: “El Barça está más vivo que nunca. Queremos un club que piense a largo plazo, que recupere su reputación y que vuelva a ser de sus socios. Visca el Barça, visca Catalunya i visca els seus socis i sòcies”.