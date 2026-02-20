Ciria congelará los abonos gracias a un acuerdo con una gran marca por 30 millones de euros

El líder del Moviment 42, Marc Ciria, acompañado de Marc Duch, el responsable del área social de la precandidatura, ha presentado en su sede de la Travessera de Les Corts de Barcelona una serie de medidas que aplicarán en caso de ganar las elecciones del próximo 15 de marzo.

"Nos sentimos expulsados como socios, de la vida institucional del club porque la Asamblea forma parte de la decisión de Laporta de secuestrar el club, de la Grada d’Animació que fue expulsada por un grito de ‘Barça sí, Laporta no’, de las peñas que están fracturadas y rotas y sin ayudas por parte del club, del estadio que es una gincana para asistir. Queremos que hay que blindar el club con medidas que se puedan ejecutar desde el primer día", ha dicho Ciria antes de que Duch lanzase una batería de medidas.

Para empezar, la Asamblea de Compromisarios. "Hay una Asamblea capada y que debería ser híbrida, haremos informes trimestrales en el que todos los socios puedan acceder para ver como vamos en todos los ámbitos. Abriremos las puertas para que los socios puedan venir a ofrecer proyectos, con una masa tan grande seguro que hay mucho talento. La Asamblea debe ser más participativa y reformaremos los Estatutos para que vengan los socios que realmente quieran", ha explicado Duch..

Respecto a la Grada d'Animació, la precandidatura lo tiene claro. "Nuestra grada será de entre 2.500 y 4.000 personas, abierta, donde pueda integrarse cualquier socio que tenga ganas, siempre bajo la tutela de los Mossos y con tolerancia cero a la violencia. Me imagino una grada abierta, con diálogo constante con el club, no me imagino una grada como la del Bernabéu, teledirigida".

Las promesas más importantes llegan respecto a los abonos. "Congelaremos los abonos durante todo el mandato, porque hemos sido expulsados y porque por poder adquisitivo de nuestros socios son caros. Congelaremos los abonados y ganaremos dinero", ha explicado Ciria. ¿Cómo?. "Recuperaremos el carnet físico, será sostenible y llevará el nombre de una marca de primer nivel mundial que pagará el dinero que no le vamos a subir al socio. Es una empresa global de la que nos sentiremos muy orgullosos. Esta empresa nos ha pedido que rescindamos el acuerdo con Congo. Y lo haremos", ha desvelado, además de añadir que el acuerdo que tienen cerrado es de 30 millones por cinco años. Además, aplicarán un 1% de descuento a partir de los 10 años de socios y cada año que pase. "La idea es la fidelización y premiar a los socios con más de diez años de antigüedad", han dicho.

Y otra promesa importante, la reubicación de socios para que tengan mejores localidades: "Estamos de acuerdo en que vengan turistas, pero el estadio es nuestro y podemos escoger donde van. Podemos bajar a los socios de tercera a segunda y primera gradería y poner a los turistas en tercera. Ellos irán seguro donde sea y los mejores asientos que sean para los socios. Con esta medida se ganan 13 millones de euros por temporada. Es una reubicación histórica porque no pasa desde 1982", han explicado Ciria y Duch, que también han desvelado que se juntarán familias si así lo desean.

Han indicado también que desaparecerá la lista de espera "porque hay asientos suficientes para que los 10.000 o 12.000 socios que están esperando tengan abono" y que los socios no abonados tendrán cada temporada dos entradas para que puedan ir al estadio.

Además, ha dado alguna pincelada del plan de fidelización 5-25-50, ideado para dar ventajas a los socios cuando lleguen a estos años en el club. "Que no se lleve solo una insignia. Y respeto para los socios mayores. Tendrán un trato diferencial, un trato de VIP, que tengan todas las facilidades para asistir al campo y que no lo dejen de hacer por un tema de movilidad".

También de un programa de fidelidad teniendo en cuenta la asistencia al Estadi. "Cada abonado tendrá cinco personas vinculadas que sean familiares y dos partidos para personas que no sean de la unidad familiar. Los partidos que puedas venir sumarás, los que vengan familiares te quedarás igual y los que no quedarán liberados para el club".

Y Ciria ha acabado con un mensaje: "Para hacer todo esto hay que trabajar y rápido. No podemos tener solo un creditor que controla el club, hay que refinanciar la deuda. No diré nombres pero haremos lo posible para que se pueda fichar a Julián o a Haaland, dar las posibilidades para que este verano sea posible".