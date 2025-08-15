Cinco temporadas después, ¿qué Gavi podemos esperar?

"Gavi es mucho Gavi. A mí me gustaba mucho ver todo el fútbol base, ir a ver los sábados por la mañana los infantiles, cadetes, alevines y Gavi es un jugador que me tenía absolutamente ganado, me tenía ganado por su espíritu competitivo. Yo te diría que está entre los jugadores más competitivos que nunca he visto". Al exdirector deportivo del Barça, Ramón Planes, no le cogió por sorpresa el debut de Pablo Martín Páez Gavira el 29 de agosto de 2021 ante el Getafe en el minuto 74 en sustitución de Braithwaite.

Tenía 17 años y 24 días y se convirtió en el cuarto jugador más joven de la historia en debutar con el primer equipo en la Liga. En ese momento solo se superaban Vicente Martínez, Ansu Fati y Bojan Krkic. Koeman decidió no esperar más y le dio la alternativa tras haberlo tenido ya en pretemporada.

"Desde el primer día he estado muy contento con él. Era un partido complicado, pero entrar en un duelo así es muy importante. No tengo ninguna duda de los jugadores jóvenes que tenemos, porque son muy buenos", aseguró.

"Soy el niño más feliz del mundo"

Tras el encuentro, Gavi atendió a Barça TV y resumió sus sensaciones con el mismo ímpetu que muestra en el campo. "Soy el niño más feliz del mundo. He cumplido un sueño. Me han pasado mil cosas por la cabeza y he estado un poco nervioso mientras calentaba, pero he salido a dar el máximo". Hoy recuerdo a todos los entrenadores que he tenido y que me han ayudado a crecer, sobre todo, de Sergi Milà".

Fue Planes quien invitó a Koeman a probarlo en pretemporada para que viera que tenía "un talento distinto". También el que avisó al futbolista que estaría con los mayores ese verano. "Ese año juega el Barça juvenil la final de la Copa de Campeones en Marbella contra el Deportivo y pierden en la prórroga. Juega Gavi. Y eso fue un domingo con un calor asfixiante y recuerdo llamarlo tres días después", apunta.

"Se iba a incorporar con 16 años a los entrenamientos del primer equipo para hacer la pretemporada. Pensé que debíamos darle ese premio de entrenar con el equipo saltándose el paso del Barça B. Y recuerdo que no me cogía el teléfono. Cuando me devolvió la llamada, le digo: ‘¿Dónde estás Gavi?’. Y me contesta: ‘Estoy en la plaza jugando al fútbol con algunos amigos en el pueblo’. Le dije que, por favor, tenía que descansar al menos una semana. Pero me contestó que no me preocupara. Ese espíritu competitivo lo hace distinto a los demás".

"Un corazón con patas"

Koeman no tardó en darse cuenta de que Gavi era el futbolista más visceral de la plantilla. También que era capaz de poner en riesgo su cuerpo en cada jugada para ganar. Ante el Getafe debutó con un casco porque se fracturó la mandíbula durante la pretemporada. Han pasado cuatro años, pero Gavi sigue provocando estragos en los entrenamientos.

Ni siquiera una lesión de cruzados frenó a un animal competitivo. Gavi sigue jugando con la lengua fuera y los cordones desatados. "Es un corazón con patos. A veces cuando lo veo en los entrenamientos cerca de mí se me pone la piel de gallina", aseguró en su día Xavi.

Gavi, con la camiseta de los 100 partidos / FCB / Sara Gordon / SPO

Mucho más que intensidad

A Gavi le ha acompañado la fama de ser un futbolista sobre todo intenso. Una etiqueta que, a muchos técnicos que lo tuvieron en La Masia, les parece reduccionista. Un exentrenador del mediocampista, que prefiere mantener el anonimato para este reportaje, apunta en esta dirección. “Para poder ser competitivo y sobrevivir en la élite con la edad que tiene ha tenido que tirar de esta intensidad, pero poco a poco irá mostrando los otros registros que todos conocemos. Para mí es prácticamente la perfección técnica en controles, giros y conducciones. Además, estoy convencido de que tiene más gol del que ha mostrado hasta ahora”.

Gavi, durante su etapa en La Masia / VALENTI ENRICH / Enviados

El propio Gavi resolvió el debate a su manera: "no tienen ni puta idea". Flick está también en esta línea. El técnico alemán ya avisó que Gavi estaría en el próximo Mundial. En su segundo temporada con el alemán, y una vez olvidada la lesión, Gavi apunta a ser aún más importante que la temporada pasada. Flick parece haber llegado a la conclusión de que el mejor Gavi es el que juega en la base. Con el fútbol de cara, y conectado al juego, quiere que esta sea su temporada.