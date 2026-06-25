Cinco salidas de una tacada en el Barça Atlètic

El Barça Atlètic afronta una nueva reestructuración de cara a la próxima temporada. Los de Juliano Belletti buscarán volver a Primera RFEF tras un primer intento fallido que les obligará a competir un año más en Segunda Federación.

Los culés han anunciado de forma oficial la salida de cinco jugadores que finalizan contrato el 30 de junio y no renovarán. Víctor Barberá, Òscar Ureña, Emilio Bernad, Ander Astralaga y Joaquín Delgado no continuarán en el filial, poniendo punto y final a su etapa en el Johan Cruyff.

Joaquín Delgado celebrando un doblete contra el Terrassa / FCB

Barberá y Delgado, importantes en el tramo final

Víctor Barberá cierra su segunda etapa en el Barça tras regresar hace dos temporadas del Brujas. Su temporada ha estado marcada por las lesiones, aunque en el tramo final volvió a tener protagonismo y terminó el curso con 9 goles en 14 partidos.

Por su parte, Joaquín Delgado llegó en el mercado de invierno cedido por el filial del Real Oviedo y fue una de las sorpresas positivas del equipo. Su impacto fue inmediato, con 7 goles en 16 partidos. Tras finalizar su cesión, regresará al conjunto asturiano.

Ureña, adiós tras dos temporadas

Òscar Ureña no continuará tras dos temporadas en el filial. Llegó procedente del Girona en 2024 y estuvo condicionado por las lesiones en su primer año, mientras que en el segundo ganó más protagonismo aunque sin consolidarse como pieza fija.

El extremo de 23 años deja así el club tras una etapa en la que no ha tenido la continuidad esperada.

Ureña y Barberá celebran un gol / Javier Ferrándiz

Bernad y Astralaga, dos salidas en la portería

Emilio Bernad se despide tras una única temporada en el Barça Atlètic. El guardameta de 26 años llegó el pasado verano para reforzar una portería joven y aportó su experiencia en varios momentos del curso, entrando incluso en dinámica del primer equipo.

Por último, Ander Astralaga pone fin a una etapa de ocho años en el club. Formado en La Masia desde 2018, tras llegar del Athletic Club, fue avanzando por las categorías inferiores azulgrana hasta consolidarse en el filial. La última temporada la disputó cedido en el Granada antes de cerrar su ciclo como culé.