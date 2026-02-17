Cinco problemas que debe solucionar Flick al margen de los errores arbitrales

La indignación de los jugadores y el staff técnico del Barça tras la derrota de Montilivi era enorme al sentirse perjudicados, una vez más, por los errores del árbitro César Soto Grado y de la sala VAR. Más de uno tenía la sensación de que la carta de protesta del pasado fin de semana, lejos de remover conciencias, se había quedado en un manifiesto de agravios que no van a cesar. Pero detrás de la frustración y el disgusto también afloró y debe aflorar aún más la autocrítica. Una catarata de errores arbitrales como la que la entidad azulgrana siente que está sufriendo en los últimos tiempos únicamente se puede compensar con buen fútbol y máxima concentración, dos cualidades que el equipo de Hansi Flick no tuvo frente al Girona, como tampoco las tuvo frente al Atlético en la Copa, comprometiendo su pase a la final copera y perdiendo el liderato de LaLiga en solo cinco días.

Estos son cinco de los problemas que evidenció el Barça en el derbi de Girona y que urge solucionar para retomar el rumbo, pues la temporada del equipo continúa siendo excepcional: campeón de la Supercopa, clasificado para octavos de la Champions y con todas las opciones para rectificar el rumbo en LaLiga y en el Torneo del K.O.:

DEFENDIÓ MAL INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE

Más allá de que el 2-1 no debió subir al marcador por el claro pisotón de Echeverri sobre Koundé no señalado, el Barça mostró carencias graves en su sistema defensivo. Si el MVP de Joan Garcia en un día de derrota resume el problema, entrando en el detalle sin señalar nombres concretos se puede hablar de la pérdida de balones en ataque sin finalizar las jugadas, favoreciendo los contragolpes del Girona; la poca sincronía de las líneas a la hora de realizar la presión tras las pérdidas de balón; y sobre todo, las imprecisiones a la hora de tirar la línea del fuera de juego y la facilidad de los rivales para encontrar las espaldas de los defensas, generando ocasiones de mano a mano con el meta blaugrana incluso dentro del área pequeña.

FALTA DE CONTUNDENCIA ATACANTE

El penalti lanzado por Lamine Yamal se tuvo que repetir por invasión del área de un rival (nuevo error arbitral). Pero para entonces, su remate ya se había estrellado en el poste, al igual que otro disparo de Raphinha. El Barça chutó contra la portería de Gazzaniga hasta en 27 ocasiones, pero únicamente subió al marcador el tanto de Cubarsí.

FALTA DE CONTINUIDAD COMPETITIVA

A las dificultades para proteger su portería y para abrir la lata de Míchel Sánchez, Hansi Flick vio con desesperación cómo sus futbolistas volvían a cometer un pecado que a estas alturas de competición no se puede catalogar como 'de juventud': la desconexión del Barça entre el gol de Cubarsí (59') y el empate de Lemar (61') sonó a 'déjà vu'. El conjunto azulgrana encaja con facilidad, pero sobre todo ha sido muchas veces incapaz de mantener la tensión después de conseguir un gol, arruinando sus esfuerzos y permitiendo que el rival se levante de la lona.

FALTA DE CONTROL DEL BALÓN Y DEL JUEGO

Es obvio que en este punto sí que hay que poner nombre y apellidos: Pedri González. La ausencia del centrocampista canario es absolutamente relevante pues no hay otro jugador de sus características, en la plantilla y son contados en el mundo. Si Raphinha es clave a la hora de ejecutar correctamente la presión y de mantener la tensión competitiva, Pedri es quien sabe lo que hay que hacer en cada momento del juego: cuándo debe correr el equipo con el balón, cuando debe esconderlo y activar un juego más posicional y cuando debe de acelerar nuevamente. De Jong conduce el tránsito vertiginoso entre las áreas, Fermín finaliza como nadie explotando la línea de tres cuartos, Dani Olmo se revuelve y dispara como nadie en un palmo de terreno, Lamine Yamal es mágico... pero la pelota es de Pedri.

INTRASCENDENCIA DE LAS INDIVIDUALIDADES

Cuando falla el colectivo y se atasca el juego, el recurso de las grandes plantillas -no de los grandes equipos- son las grandes estrellas. El Barça tiene estrellas, y por cuadruplicado; pero en Montilivi, ni el equipo ni sus figuras tuvieron su día. Ni Ferran Torres (2 chuts, 0 a puerta) ni Lewandowski (1 disparo, cero entre palos) tuvieron peso en el ataque; Lamine y Raphinha participaron como siempre, pero sin la fortuna habitual. La única actuación individual tuvo premio. El ya mencionado MVP de Joan Garcia realizó 7 paradas, 6 dentro del área, y tuvo 5 salidas comprometidas, pero esta vez fue insuficiente. Más de un futbolista pareció estar al límite de su físico y las molestias de Eric Garcia evidencian que la exigencia del calendario está pasando factura.