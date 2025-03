Cinco motivos para creer en el triplete

Lo primero que hay que hacer para ganar es querer ganar. Aunque suene a obviedad, esta premisa no siempre se cumple en un equipo profesional de fútbol. Por lo menos, no de forma colectiva, que es la única forma que existe de ganar en el fútbol. Ganar es consecuencia de muchas cosas bien hechas y, una de ellas, la ejemplificó Gavi tras jugar solo veinte minutos ante el Benfica.

"Al final rotamos mucho y siento que participo, me queda mucho, es el club de mi vida y estaré aquí hasta que pueda", dijo comprometido con el proyecto pese a que, a nivel de protagonismo, la temporada no está siendo sencilla. Por eso, añadió, "estamos convencidos de ganarlo todo, estoy seguro que nos podemos llevar todos los títulos que hay en juego".

Existen motivos de sobras para creer que el Barça es capaz de hacer algo muy grande esta temporada. De hecho, ya lo ha hecho antes dos veces: 2009 y 2015. Fueron aquellas temporadas, la 08-09 y la 14-15, las mejores de la historia del Barça, por lo menos en lo que a títulos se refiere. Fueron, además, las temporadas de debut como entrenadores de Pep Guardiola y Luis Enrique.

Thiago Alcántara se abraza con Hansi Flick tras lograr el triplete con el Bayern / EFE

También este es el primer año de Hansi Flick. Existen varios denominadores comunes entre las tres campañas, aunque, de hecho, no es necesario mirar al pasado para verse con opciones de ganarlo todo porque existen argumentos en el presente para ilusionarse de sobras. Y no son razones menores ni esotéricas, sino basadas en hechos irrefutables que se han ido sucediendo hasta la fecha. El fútbol es caprichoso y cualquier cosa puede pasar de aquí al final, pero es incontestable que el mejor Barça ha vuelto.

Situación de privilegio en las tres competiciones

En la Liga, el Barça pasó una mala racha de la que no solo se levantó y no parece que haya sufrido ningún rasguño, sino que, además, le sirvió para conocer mejor sus debilidades y tenerlas en cuenta para el resto de la temporada. Tras caer en casa ante Las Palmas y Leganés, no volvió a cometer el mismo error en un partido similar ante el Alavés. Recuperado el liderato, los errores de sus ahora perseguidores le han permitido incluso mantenerse arriba del todo con un partido menos, el suspendido ante Osasuna por la muerte del doctor Carles Miñarro. Quedan trece partidos y siete serán en casa, uno de ellos ante el Real Madrid, al que superó 0-4 en el Bernabéu.

Iñigo Martínez durante la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid / Enric Fontcuberta / EFE

En la Copa, el Barça volvió a ser, como en la Liga, muy superior al Atlético en la ida de semifinales, aunque el 4-4 obligará a ganar en el Metropolitano para estar en la final. En la Champions, tras eliminar al Benfica, los blaugrana son favoritos también para los cuartos de final y el camino hacia Múnich es mucho más llevadero que el que, por ejemplo, le tocó al Liverpool, eliminado por el PSG. Pocas veces en Europa el camino parece, siempre sobre el papel, más sencillo.

Un proyecto absolutamente ascedente

La sensación es que la transición desde el desastre que supuso el 4-0 en la vuelta de semifinales de la Champions en Anfield de 2019 ya se ha completado. El Barça ganó su última Champions en 2015 y ese es el título que ayuda a sopesar el momento por el que atraviesa el club. De hecho, desde aquella fatídica fecha ante el Liverpool, se han conquistado cuatro Ligas, pero la travesía por el desierto europeo está siendo larguísima. Xavi empezó a sentar las bases de la recuperación la pasada temporada con una eliminatoria ante el PSG que pudo llevarles perfectamente a semifinales, pero la expulsión de Araujo lo evitó.

Los desastres en la Champions, aquellas goleadas en París, Turín o Roma ya son historia y el equipo, gracias a una nueva generación de futbolistas que jugaban en el fútbol base mientras el primer equipo deambulaba por el continente, ha pasado página de forma definitiva. Los viejos fantasmas son cosa del pasado. Balde, Lamine Yamal, Cubarsí, Gavi, Fermín... Junto a Raphinha, Íñigo Martínez o Dani Olmo son el presente y, en gran parte, también el futuro, que aparece con la flecha para arriba de forma evidente. También eso se respira en el ambiente y también eso suma a la hora de competir.

El mejor fútbol que se ve en Europa

Ha habido momentos en los que se ha visto un muy buen fútbol practicado por equipos como el Liverpool, el PSG o incluso el Atlético de Madrid. También en algunos partidos puntuales el Real Madrid, para ser justos. Sin embargo, nadie ha sido capaz de jugar de forma tan regular y a un nivel tan alto durante tanto tiempo como el Barça. Ya arrancó como un cañón en los primeros partidos oficiales, ganándolo todo, pero es que, a medida que ha ido pasando la temporada, salvo aquel 'shit november', el juego ha ido creciendo de forma exponencial, trasladado también a los marcadores en forma de goleadas.

Balde ha explotado todo su potencial con Flick / Valentí Enrich

Así ha sido porque el sistema de Flick cada vez fluye de forma más natural y los futbolistas lo interpretan casi sin pensar. Ahí está el momento de Pedri, el mejor desde que firmó por el Barça, pero también el de Raphinha, cuya temporada es para enmarcar, el nivel de Cubarsí y de Koundé, de Balde, la aportación desde el banquillo de Ferran Torres, de Fermín... No es nada extraño que el equipo ya haya goleado dos veces al Real Madrid, que también lo haya logrado ante el Bayern, el Villarreal o el Sevilla, por poner solo algunas de las víctimas.

Este Barça clava todos los registros futbolísticos ofensivos, ya sea con el ataque en posición, como el contragolpe o la verticalidad pura y dura. Solo mira hacia la portería rival y lo hace con la convicción y la precisión de quien se sabe capaz de ser superior a cualquier rival. Es indiscutible que nadie juega mejor que los de Flick esta temporada.

Nadie marca más goles que el Barça

Existen razones más objetivables como la capacidad realizadora, que es consecuencia directa del punto anterior. El Barça es el conjunto más goleador de Europa, con 32 tantos, y eso que no tuvo que jugar el play-off, como algunos de los rivales con los que lucha en esta estadística. Solo en la Liga, los de Flick suman 46 goles, 15 más que el segundo clasificado, el Real Madrid, pero con un partido menos, el de Osasuna. Una auténtica barbaridad.

Lewandowski marcó el cuarto gol del Barça ante el Atlético en Copa del Rey / VALENTÍ ENRICH

Y todo gracias a un ataque coral que ha llevado a marcar a prácticamente toda la plantilla por lo menos un gol. Ahí están los 34 goles de Lewandowski, los 27 de Raphinha o los doce de Lamine Yamal, pero también los once de Ferran Torres o los siete de Dani Olmo y los cinco de Pedri y Fermín. Aunque lo más destacable es que futbolistas con menos oportunidades a nivel realizador como Casadó o Cubarsí también se hayan estrenado. Todos suman. Jugadores con menos presencia pero que también han jugado, como Bernal y Christensen, por razones obvias, o Héctor Fort lo han tenido mucho más difícil para ver puerta. El Barça es una máquina de hacer goles y eso acerca mucho a los títulos.

La gestión de Hansi Flick

No existe un gran equipo sin un gran entrenador. Y ahí está el alemán, que ha sabido recoger, tal y como él mismo aseguró, el trabajo bien hecho de Xavi en muchísimos aspectos para potenciar todo aquello positivo y sumar su manera de entender el fútbol y, en el fondo, la vida. Flick ha logrado que todos y cada uno de los futbolistas que forman la plantilla se sientan importantes, que vayan en la misma dirección. Gran parte del mérito es también de la propia plantilla, que ha sabido generar un ambiente muy sano entre jóvenes y más veteranos.

Pero quien ha sentado las bases para que eso ocurriera es Flick, aislándoles también del ruido que siempre genera el propio club. El ejemplo más evidente, y complicado de gestionar, fue el de las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor. De ahí también el grupo salió reforzado porque, en el fondo, son una familia cuyo entrenador sabe ejercer todos los roles que requiere un cargo como el suyo, pero sin perder nunca de vista la humanidad. Este Barça huele a campeón.