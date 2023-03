Los cinco motivos por los que el Barça no considera una prioridad fichar un centrocampista

Entre las razones, porque la zona está bien cubierta, se confía en renovar a Busquets y en el talento de la casa Laporta confirmó ayer que buscan un lateral, un central y un delantero para reforzarse

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, dejó muy claro durante la charla que hizo ayer en el Círculo Ecuestre que las prioridades de la dirección deportiva para reforzar el equipo de cara a la próxima temporada eran un lateral (derecho), un delantero y un central. De inicio, descartó la posibilidad de intentar incorporar un centrocampista aunque luego todo dependerá de las posibles salidas o si aparece una oportunidad de mercado irrechazable.

Pero existen argumentos suficientes por los que no es ninguna urgencia hacer una inversión económica en una situación todavía complicada y con el problema añadido del Fair-play para intentar buscar nuevos jugadores para reforzar la zona ancha del campo. Desde SPORT apuntamos cinco motivos por los que entendemos que, a día de hoy, no es necesario mirar al mercado en esa posición.

1- Se confía en renovar a Busquets y Sergi Roberto ya lo ha hecho

Esta semana está previsto que el FC Barcelona le haga llegar una propuesta de renovación a Sergio Busquets para una temporada más. Lógicamente será con unas condiciones económicas a la baja respecto a las actuales. Xavi ha insistido a la dirección deportiva capitaneada por Mateu Alemany y Jordi Cruyff que intenten convencer al futbolista, que si bien hace unos meses tenía claro que quería poner fin a su etapa azulgrana, ahora mismo no descarta continuar. Eso sí, primero deberá ver la propuesta que le realizan porque no va a aceptar cualquier cosa.

Pese a todo, en el club confían que acabaran convenciéndolo. Además, quien si que ya ha firmado su renovación por una temporada más es Sergi Roberto. El futbolista de Reus puede jugar de lateral y de centrocampista, ya sea de pivote o en cualquiera de los dos interiores.2- Nico González vuelve de su cesión al Valencia

Antes de marcharse cedido por una temporada al Valencia en busca de más minutos, Nico renovó su contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2026 y con una cláusula de rescisión de 1000 millones de euros. El centrocampista regresará el verano que viene a la plantilla y habrá que ver finalmente como será la composición del equipo pero debería haber un sitio para él.

Koeman le dio la alternativa con el primer equipo y pasó a tener ficha del primer equipo en invierno de 2022, ya con Xavi Hernández como entrenador. Viendo que aquí tendría pocas oportunidades apostó por irse al Valencia y volver después de haber progresado un poco más. El técnico egarense lo entendió, pese a que lo quería en la plantilla.

3- Confianza en el talento joven

Laporta fue muy claro. "Tenemos un buen centro del campo. Hay muchos jugadores en esta posición y no creo que sea imprescindible fichar en esta posición. Y más cuando tenemos una gran cantera. Ahí miraremos a la cantera y Xavi seguro que lo hará". El técnico egarense ya ha hecho debutar a Marc Casadó, del que no ha escatimado elogios. "Marc es un futbolista que me gusta. Tiene alma, es polivalente, compite bien, ha jugado de pivote, interior, de lateral, central..".

Y tampoco nos podemos olvidar de Pablo Torre, que pese a que este año no está teniendo mucho protagonismo, si sigue en el Barça la temporada que viene debería dar el paso adelante que todos esperan. En su calidad se confía, y mucho.

4- Satisfacción con la nómina actual de centrocampistas

Xavi está contento con el rendimiento de los actuales centrocampistas que hay en la plantilla. Su confianza en Busquets es absoluta, está sabiendo sacar la mejor versión de Frenkie de Jong, que ya es una pieza imprescindible para el equipo, Gavi y Pedri son claves en el presente y el futuro del club y Kessie, cuando ha tenido minutos en estos partidos sin el canario los ha sabido aprovechar. Además, también puede jugar en el centro del campo Sergi Roberto.

5- Los medios que gustan cuestan mucho dinero

La dirección deportiva del FC Barcelona si que estuvo mirando jugadores para reforzar el centro del campo. Es su obligación y su trabajo. Además nunca se sabe qué puede acabar pasando en el mercado. Si Busquets no se quedase, no es ningún secreto que a Xavi le encantaría que fuera Zubimendi sustituto. Pero el futbolista de la Real Sociedad tiene un precio de 60 millones de euros y los donostiarras ya han dicho por activa y por pasiva que no negociaran una rebaja. Además, hay clubes de la Premier, como el Arsenal, dispuestos a pagar lo que piden por él.

Bernardo Silva sería el sueño de Xavi pero habría que pagar traspaso y su nómina es bastante elevada, lo que dificultaría su encaje en el fair-play. Con Gundogän no habría problema de traspaso porque finaliza contrato pero también tiene un salario que ahora mismo no está al alcance del club azulgrana. Rubén Neves, pese a ser mucho más económico, también se escapa de las posibilidades del Barça si hay que invertir en otras prioridades.