Cinco meses en Montjuïc

El partido contra el Almería fue el último del año en Montjuïc. Son casi cinco los meses que lleva el Barça jugando en el Olímpic Lluís Companys y es momento de hacer un primer balance. Han sido trece partidos oficiales, diez de Liga y tres de Champions. También se jugaron el Trofeo Joan Gamper ante el Tottenham y el Barça – Real Madrid femenino.

La mejor entrada se produjo en el clásico, con 50.112 espectadores en las gradas, un lleno absoluto, teniendo en cuenta que el club comunicó en su día que la capacidad del Olímpic Lluís Companys, hablando de las localidades con visibilidad, es de 49.472 espectadores. La peor, fue la del partido contra el Almería, jugado entre semana y a las siete de la tarde, con 34.471 espectadores en las gradas. Un poco mejor fue la del encuentro ante el Atlético de Madrid, con solo 34.568 aficionados en Montjuïc, una entrada que preocupó mucho al club. La asistencia media, de todos modos, se sitúa por encima del 80%, concretamente en un 82,9%. El porcentaje es similar al de la pasada temporada en el Spotify Camp Nou. Eso sí, con una capacidad para casi 100.000 espectadores.

El mosaico de Montjuïc antes del clásico de los Rolling Stones / Valentí Enrich

En el club no esconden que esperaban mayor apoyo del aficionado del Barça. Ya fue un mazazo que solo 17.000 socios decidiesen acompañar al equipo de Xavi Hernández en el exilio. Para incentivar la asistencia de los que optaron por no renovar el abono, se han hecho importantes descuentos en la mayoría de partidos. Las entradas superan los 40.000 espectadores en la mayoría de encuentros, pero en el Barça todavía esperaban más y explican que van un poco por debajo de las previsiones. Es decir, que se va un poco por debajo de lo que se presupuestó en ingresos de entradas.

Asistencia al margen, los socios del Barça, superadas algunas incomodidades iniciales, se quejan principalmente de no poder tener un asiento fijo para todos los partidos y de que en muchos encuentros su ubicación es peor que la de otros aficionados, mayoritariamente extranjeros, que compran su entrada para un partido en concreto. La mayoría de abonados, eso sí, destacan la buena visibilidad en el Olímpic y el buen funcionamiento de los medios de transporte que el club ha puesto desde el primer día para llegar hasta el estadio.

Proyecto sostenible

“Estamos muy satisfechos del funcionamiento de todo el dispositivo. Diría que la adaptación de la movilidad tradicional a una sostenible ha sido bien recibida y va a favor de todos. El Barça cumple con su compromiso con la ciudad y el medio ambiente”, destaca Jordi Portabella, Director de Sostenibilidad del FC Barcelona. “La gente, al principio, pensaba que subir al Olímpic era subir a la Pica d’Estats y se ha dado cuenta de que no era tan complicado”, sigue Portabella, que saca pecho del dispositivo de movilidad ideado entre el club y el Ayuntamiento de Barcelona. “No veíamos otra solución para llegar que la movilidad sostenible, nada que no fuese llegar sin transporte particular. Se hubiese generado un colapso importante no solo en Montjuïc, también en todas las vías cercanas. La solución pasaba por las escaleras mecánicas, dos horas antes todas hacia arriba y después todas para abajo. A eso añadimos un acuerdo con TMB para hacer uso de las lanzadoras desde dos horas antes del inicio del partido, saliendo unas desde las torres venecianas frecuencia y otras desde la calle Foc por un acuerdo con Fira para habilitar allí unos aparcamientos. Además, se puede subir en Funicular y lo pueden hacer hasta 3.500 motos”.

Ayuntamiento y Barça preparan un dispositivo de lanzaderas con 17 vehículos para los partidos en Montjuïc. / GEORGINA ROIG

Según Portabella, todo está funcionando a la perfección. “Hemos recibido muy pocas quejas. Las lanzadoras van muy bien, con una frecuencia de tres minutos. Las escaleras, también. Al inicio se estropeaban mucho, ahora casi no se estropean. De acuerdo con el Ayuntamiento se han cambiado los cojinetes de las escaleras. Estaban aún los originales del 92, incluso costó encontrar los recambios. Además, hay patrulla para arreglarlas al instante”, dice el Director de Sostenibilidad del Barça, que destaca que la salida, una cosa que preocupaba mucho, se hace entre 45 minutos y una hora, “menos que en el Spotify Camp Nou”.

Las cifras dicen que, de media, unas 8.000 personas utilizan las lanzadoras, suben unas 2.000 motos, unos 450 coches autorizados y unos 40 autobuses de peñas, todos híbridos. Además, acceden a Montjuïc unas 1.000 personas con el Funicular. El resto, lo hacen a través de las escaleras mecánicas.

La afición del Barça, camino de Montjuïc / Jordi Carné

Seguridad

También preocupaba al inicio la seguridad, especialmente a según que horas de la noche. Portabella explica que no se han producido hechos graves. “Se denunciaron robos de cascos de motos al principio, pero se ha solucionado el tema. Se ha reforzado mucho la iluminación y se ha puesto un punto lila dentro del campo por si se debe denunciar algún hecho. Quisimos poner más en el perímetro, pero la Guardia Urbana nos dijo que no era necesario, pues ellos ya se ocupaban de ello. Hay vigilancia de la Guardia Urbana, de seguridad y personas informando”, acaba el Director de Sostenibilidad del club azulgrana, muy satisfecho de los primeros meses de estancia azulgrana en Montjuïc.