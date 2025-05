Los cinco mandamientos de Flick

Hansi Flick es un técnico inconformista. El germano se marchará de vacaciones dejando su sello con cambios tanto en el dispositivo táctico como en su forma de actuar en el día a día. Sus premisas son claras y se basan en cinco criterios fundamentales.

1-Estar más tranquilo en el banquillo

Hansi Flick fue expulsado en el partido ante el Betis por protestar. Una decisión exagerada de Muñiz Ruiz que le costó el castigo de dos partidos. Flick acató la sanción y sus deberes para la próxima temporada consistirán en estar más calmado en el banquillo, según él mismo reconoció después del partido frente al Vilarreal.

El técnico del Barça vive los partidos con mucha intensidad / EFE

Aunque no ha tenido más problemas, Flick ha comprobado que los colegiados españoles tienen mucha más tendencia a amonestar que a dialogar con los entrenadores. El alemán, por tanto, fue el primero que se impuso un mandamiento.

2-La buena gestión del grupo

En el Barça debe permanecer la buena armonía en el próximo ejercicio. Flick ha logrado crear "un familia", como él mismo afirma. La mezcla entre jugadores muy jóvenes y veteranos es algo muy difícil en un cualquier equipo de la élite en el que los egos son muy altos. Flick ha logrado que todos estén unidos.

En su segunda campaña no se esperan excesivos cambios en la composición de la plantilla, por lo que deberá seguir ejerciendo con mano izquierda para que nadie rompa la buena sintonía

3-Diálogo con los capitanes

El entrenador del FC Barcelona es muy cercano a los futbolistas y, en especial, tiene una relación estrecha con los capitanes. Ter Stegen, Araujo, De Jong, Raphina y Pedri son sus cinco interlocutores en la caseta. Iñigo Martínez es otro capitán a la práctica por su jerarquía en la plantilla. La cercanía con ellos ayuda a solucionar pequeños problemas.

Flick ha tenido mucha complicidad con Raphinha / Javi Ferrándiz

Un ejemplo se vio en la Supercopa de Arabia Saudita. Araujo y Raphinha le pidieron una reunión, que fue desvelada por su móvil en la sala de prensa. La cita era para poder volver a Barcelona después del partido. Flick era más partidario de descansar en Arabia y volver al día siguiente. El equipo ha vuelto a casa después de partidos foráneos ni que sea de madrugada. Una concesión que hizo el técnico a la plantilla.

4-Pendiente de los suplente

Muchos técnicos no tienen buena relación con los jugadores que no cuentan. Por ejemplo, Koeman fue acusado de ni tan siquiera estar en el campo de entrenamiento en las sesiones de recuperación, que son intensas para los que no juegan.

Ansu Fati ha sido un habitual en el banquillo del FC Barcelona / Valentí Enrich

Flick actúa de forma inversa. Para él son igual de importantes los que no participan como los titulares. Además dice las cosas claras, pero siempre con respeto. Esto ha pasado con Ansu Fati, a quien dijo en invierno que los tendría difícil para disfrutar de minutos. Su marcha cedido era buena solución, pero el canterano decidió seguir. Pese a ello, Flick lo ha tratado como uno más e incluso le ha dado algunos minutos.

5-Exigencia máxima

Flick quiere que sus jugadores no solo lo den todo en el terreno de juego, sino que también se expriman en los entrenamientos. La preparación física es capital y las sesiones intensas predominan. Los futbolistas deben fortalecer su musculatura para luego en el campo dejarse la piel sin acusar el cansancio.

De no tener este punto álgido de preparación, el Barça no podría presionar de la manera que lo hace en los partidos. Por este motivo siempre es muy cuidadoso con los jugadores que salen de lesiones y no les da entrada en el once inicial hasta que tiene la certeza de que están al cien por cien.

Flick siempre pide al máximo a los jugadores del Barça / EFE

Dani Olmo y Balde han sido los últimos en seguir por esta línea.

Así pues, Flick tiene clara la receta y debe continuar la próxima temporada, que puede extenderse hasta el 2027 en caso que acepte la renovación que le ha puesto Joan Laporta sobre la mesa.