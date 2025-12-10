Hasta cinco jugadores del Barça acuden a entrenar voluntariamente tras ganar al Eintracht

Después de la victoria de ayer por 2-1 frente al Eintracht Frankfurt, Hansi Flick decidió dar descanso a toda la plantilla para que los jugadores pudieran recuperarse del esfuerzo y despejar la mente antes de retomar los entrenamientos mañana. En un tramo de temporada especialmente exigente, con partidos entre semana durante varias semanas, el técnico consideró que era necesario un respiro tras el encuentro. Será el jueves, justo un día antes del partido, cuando el equipo comience a preparar el encuentro contra Osasuna.

A pesar del día libre, cindo jugadores se presentaron de manera voluntaria en las instalaciones azulgranas para realizar trabajo complementario: Pedri, Szczesny, Fermín, Casadó y Dani Olmo. Estos son, precisamente, los más habituales en acudir a entrenar tras los partidos, incluso cuando Flick da descanso al resto, demostrando así su gran compromiso con el equipo. Aunque la mayoría solo se ejercita poco más de una hora para soltar las piernas, su dedicación es muy valorada dentro del club.

En cuanto a Dani Olmo, continúa centrado en la recuperación de su lesión en el hombro. El centrocampista entrena en el gimnasio de la Ciutat Esportiva y siempre lo hace acompañado, ya sea por su novia o por personal del club, ya que aún no puede conducir. Aunque sigue llevando un cabestrillo, ya ha empezado con ejercicios específicos para acelerar su vuelta a los terrenos de juego.

Además, también se dejó ver en las instalaciones el lesionado Gavi, quien cuenta con permiso para llegar un poco más tarde cada mañana, dado que todavía no entrena con el grupo. A pesar de ello, está presente en todos los momentos importantes, ya que es un jugador muy valorado dentro del club y muy querido por todos.