Cinco fichajes, deuda cero: el Barça acaba de pagarlos

El FC Barcelona ha dado un paso significativo en la reducción de las obligaciones que arrastraba por fichajes de temporadas anteriores. Según la situación reflejada en las cuentas a 30 de junio de 2026, el club tenía pendientes 167,4 millones de euros con otras entidades deportivas, repartidos entre 115,8 millones a corto plazo y 51,6 millones a largo plazo.

Desde entonces, el Barça ha terminado de pagar cinco operaciones importantes: Dani Olmo, Raphinha, Jules Koundé, Robert Lewandowski y Vitor Roque.

A 30 de junio todavía figuraban pendientes aproximadamente 34,4 millones por Olmo, 19 millones por Raphinha, 12,3 por Koundé, 11,1 por Lewandowski y 7,3 por Vitor Roque. En conjunto, algo más de 84 millones de euros que ya han sido satisfechos.

Eso significa que una parte importante de la deuda procedente de mercados anteriores ha desaparecido de la contabilidad del club.

Gordon, el gran compromiso pendiente

La operación de Anthony Gordon es la que concentra buena parte de las obligaciones que todavía permanecían abiertas a 30 de junio.

Anthony Gordon ante el Athletic Club / AFP7 vía Europa Press

En las cuentas aparecían alrededor de 68,9 millones de euros pendientes con el Newcastle: aproximadamente 21,9 millones a corto plazo y otros 46,9 millones a largo plazo.

El Barça, sin embargo, alcanzó posteriormente un acuerdo con el Newcastle para aplazar hasta 2027 el pago de esos casi 22 millones que inicialmente vencían en junio de 2026.

El matiz es importante: el club no se ahorra esos 22 millones ni reduce la deuda total con el Newcastle. Lo que hace es retrasar el vencimiento. La obligación sigue existiendo, pero el Barça gana margen de tesorería al evitar una salida inmediata de dinero.

De esta manera, prácticamente los 68,9 millones pendientes por Gordon pasan a situarse en ejercicios posteriores.

¿Debe entonces el Barça solo 83 millones?

No exactamente.

Si de los 167,4 millones que figuraban como obligaciones a 30 de junio se descuentan los 84,1 millones correspondientes a Olmo, Raphinha, Koundé, Lewandowski y Vitor Roque, quedarían aproximadamente 83,3 millones de euros de aquella deuda.

Pero esa cifra no puede interpretarse como la deuda total actual del Barça con otros clubes.

La razón está en la fecha de cierre de las cuentas: 30 de junio de 2026.

Adeyemi y Gordon, dos de las incorporaciones del Barça / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA / SPO

Todos los fichajes realizados a partir del 1 de julio quedan fuera de esa fotografía. Por tanto, las obligaciones que el Barça haya adquirido por las incorporaciones posteriores deberán añadirse a las cuentas del nuevo ejercicio.

Eso afecta a las operaciones realizadas durante julio, agosto y septiembre. Es decir, los importes pendientes de pago por esos nuevos fichajes todavía no están reflejados en los 167,4 millones iniciales ni, por supuesto, en los 83,3 millones que quedarían tras liquidar las cinco operaciones anteriores.

El precio del fichaje no equivale a la deuda

También conviene hacer una segunda precisión.

El coste total de una incorporación no significa necesariamente que el Barça deba esa cantidad íntegra al club vendedor. Parte del traspaso puede haberse abonado al contado, otra parte puede estar distribuida en varios ejercicios y también pueden existir variables condicionadas al cumplimiento de determinados objetivos.

Por eso, para conocer la deuda real generada por los fichajes posteriores al 1 de julio habría que saber qué cantidad se ha pagado ya y qué parte queda pendiente en cada una de las operaciones.

Deco, director deportivo del Barça / Gorka Urresola Elvira / SPO

Una reducción real, pero no la fotografía definitiva

La conclusión, por tanto, tiene dos lecturas.

La primera es claramente positiva: el Barça ha conseguido cerrar definitivamente cinco operaciones que todavía suponían más de 84 millones de euros en obligaciones con otros clubes. Olmo, Raphinha, Koundé, Lewandowski y Vitor Roque ya están completamente pagados.

La segunda obliga a matizar la fotografía. Anthony Gordon sigue generando una obligación cercana a los 69 millones, aunque buena parte de ella haya sido trasladada a ejercicios posteriores, y además deberán incorporarse las cantidades pendientes correspondientes a todos los fichajes realizados después del 1 de julio.

Así, los aproximadamente 83 millones que quedarían de la deuda contabilizada a 30 de junio no representan la deuda total actual del FC Barcelona, sino únicamente lo que permanece de aquella fotografía después de haber liquidado cinco grandes operaciones.

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