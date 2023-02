Las cinco dificultades que ha solucionado Xavi

Ha superado con nota la gestión con los veteranos y ha conseguido que los jóvenes hagan un paso adelante Ha recuperado a Dembélé y De Jong después de un verano díficil y ha motivado a una gran estrella como Lewandowski

Xavi Hernández está demostrando que tiene madera de gran entrenador y que estaba perfectamente capacitado para tomar las riendas de un club de la magnitud del FC Barcelona. Ya fue capaz de darle la vuelta como a un calcetín al equipo después de coger el relevo de Ronald Koeman, clasificándolo directamente para la Champions -el objetivo primordial- y en su primera temporada de inicio tiene al equipo líder de la Liga, en las semifinales de la Copa del Rey y campeón de la Supercopa. El único lunar, el adiós en la Champions a las primeras de cambio.

Además del aspecto deportivo, Xavi ha sobresalido en temas de gestión de grupo y ha superado cinco dificultades que tenía encima de la mesa con una nota de sobresaliente. El técnico del Barça no se cansa de repetir que está muy orgulloso de cómo se comportan los jugadores, la actitud con la que trabajan y que han formado un grupo muy unido, como una familia. Y eso es mérito del entrenador. Repasemos uno por uno los 'problemas' que ha resuelto con gran éxito. La gestión con los veteranos

Xavi ya dijo desde el primer día que para él no era un problema dirigir a jugadores con los que había compartido vestuario. Lo consideraba una ventaja porque ya conocía de qué pie calzaban. Y el tiempo le ha dado la razón por completo. Desde un inicio ya le dijo a Piqué que sería el quinto central de la plantilla y que no dispondría de muchas oportunidades. El defensa optó por quedarse pero Xavi se mantuvo firme en su idea y sólo lo utilizó cuando las lesiones le impidieron utilizar a Araujo, Christensen o Koundé. Con todos recuperados, Piqué volvió a un plano secundario hasta que optó por retirarse antes de hora. Y la defensa del Barça no se ha caído, al contrario. Está más sólida que nunca y Piqué puede disfrutar de sus otros proyectos personales.

Con Jordi Alba no fue tan extremo pero también le ha reservado un rol más secundario y el lateral, pese a que le costó, está asumiendo su papel a la perfección. Trabaja como si fuera a ser titular siempre y cuando le toca jugar rinde. La prueba más evidente es el partidazo que hizo contra el Sevilla. De Busquets ya se esperaba que no tendría tantos problemas pero también está consiguiendo sacarle el mejor de los rendimientos hasta el punto que está intentando que renueve por una temporada más. Y Sergi Roberto tampoco ha alzado la voz pese a que su participación no ha sido demasiado elevada.

Pero todos ellos, capitanes, y jugadores de peso en el Barça de los últimos años están asumiendo su nuevo rol sin malas caras y trabajando con la ilusión de un juvenil por si les toca ayudar al equipo en cualquier momento.

El crecimiento de los más jóvenes

A Xavi se le exigía una reconstrucción del equipo y buena parte del éxito pasaba porque los jugadores más jóvenes dieran un paso adelante y demostraran que pueden llevar el peso del equipo sobre el césped. Y en este aspecto, el técnico azulgrana ha sabido consolidar definitivamente a Gavi, al que lo está convirtiendo en mucho mejor centrocampista que cuando empezó en el primer equipo, en parte gracias a las sesiones de vídeo individualizadas y le ha dado total confianza a Balde para que sea el lateral izquierdo del presente y del futuro del Barça.

El gran reto que quizá le quede es volver a recuperar la mejor versión de Ansu Fati, pero Xavi ha querido ser muy prudente con el '10' azulgrana teniendo en cuenta por todos los problemas físicos que ha sufrido en los últimos años.

El mejor Ousmane Dembélé

Durante meses, el extremo francés tuvo prácticamente los dos pies fuera del Barça. De hecho, llegó a finalizar su contrato y más que una renovación, lo suyo fue un re fichaje. Xavi luchó por la continuidad de Dembélé contra viento y marea y su perseverancia ha tenido sus frutos. Se está viendo su mejor versión desde que llegó al club azulgrana. Pese a que ahora está lesionado, había acabado con sus eternos problemas físicos, tenía continuidad y cada vez está mejor en la comprensión del juego. Xavi lo ha ayudado en mejorar la toma de decisiones y al mostrarle una confianza absoluta lo ha convertido en un jugador mucho más comprometido con el equipo y mucho más regular en su rendimiento. Si en verano, la dirección deportiva sólo pensaba en deshacerse de Dembélé, ahora les tocará empezar a negociar una renovación que Xavi considera clave. Recuperar a De Jong después de un verano difícil

Frenkie de Jong fue uno de los nombres del mercado de verano. La necesidad del club de vender a algún jugador antes que pudiera cerrar las palancas puso al neerlandés en el disparadero. Tenía ofertas y el Barça, si lograba 85 millones, estaba dispuesto a venderlo. Pero el jugador siempre dejó muy claro a todo el mundo que no quería moverse. Las relaciones entre todas las partes se tensaron mucho cuando el FC Barcelona se planteó llevar a la fiscalía las renovaciones de De Jong, Ter Stegen o Lenglet.

Pese a todos estos problemas, el centrocampista se quedó y pese a que en los primeros partidos no fue titular indiscutible, con el paso del tiempo ya se ha convertido en una pieza clave para Xavi. En estos últimos partidos está rindiendo de forma espectacular y en parte es gracias a la buena gestión que ha hecho Xavi con él. Ya no sólo por crearle el mejor ecosistema para que puede explotar sus grandes cualidades como centrocampista sino también con el aspecto mental. Xavi le tiene confianza ciega y se lo hace ver.

La inclusión en el equipo de Lewandowski, una gran estrella

El delantero polaco llegó al Barça sin nada que demostrar. Lo había ganado absolutamente todo en el Bayern de Múnich y su nombre ya estaba entre los mejores del mundo. Pese a que en todo momento quedó muy claro que Lewandowski llegaba muy motivado al club azulgrana, quizá si que podía existir alguna duda sobre cómo encajaría en una nueva Liga, en un equipo nuevo, con jugadores jóvenes y en plena reconstrucción. Y, también hay que decirlo, como respondería bajo las órdenes de un entrenador como Xavi, un entrenador sin demasiada experiencia en Europa o gestionando grandes estrellas.

Y de nuevo, la gestión con Lewandowski es un éxito rotundo. El polaco es un líder para el resto del equipo, un espejo para los más jóvenes, y deportivamente su rendimiento es espectacular. Se le ve plenamente integrado en el club, en la ciudad y en la plantilla.