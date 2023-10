Las cinco diferencias entre el discurso de Laporta y Víctor Font

El optimismo del presidente del Barça contrasta con el análisis más pesimista del excandidato Las grandes discrepancias son sobre el modelo de gestión y sobre el control del gasto

En el día de hoy han comparecido públicamente el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y el que fuera candidato en las últimas elecciones, Víctor Font, que organizó una rueda de prensa para valorar la situación económica del club.

Después de escucharlos a los dos, ambos mantienen algunos puntos de acuerdo sobre el 'caso Negreira', en el concepto de 'madridismo sociológico' lanzado por Laporta o en las grandes potencialidades del Barça como marca a nivel mundial pero mantienen discrepancias importantes en puntos muy concretos que vale la pena analizar.

Son los siguientes

¿En observación o en la UCI?

Joan Laporta y Eduard Romeu, vicepresidente económico, consideran que cogieron a un Barça moribundo económicamente y que han logrado sacarlo de la UCI para primero trasladarlo en planta y que ahora está "en observación". En su comparecencia de ayer, Romeu destacó que habían conseguido ponerle el "tapón al desagüe" que significaban las pérdidas de 200 millones anuales y que la temporada que viene ya obtendrán beneficios sin la necesidad de palancas.

Este optimismo contrasta con el pesimismo de Font. "Dicen que todo va bien, oíamos lo mismo en el mandato de Bartomeu. El enfermo sigue en la UCI y las analíticas son peores. Solo le hemos dado calmantes (palancas)", ha afirmado esta mañana. El empresario de Granollers está convencido que el presupuesto para esta temporada "no se cumplirá". "Los números no se pueden creer. Tienes 859 millones de ingresos cuando has ido a Montjuïc y la Botiga y el Museu, que generan mucho, no están en funcionamiento. No se cuadrará a no ser que se ingrese más por traspasos", ha dicho.

Los modelos de gestión

Una de las críticas que se le hacen a Joan Laporta es que dirija el FC Barcelona con un modelo de empresa familiar y con personas de su estricta confianza. Para Víctor Font se debe cambiar radicalmente el modelo de gestión y que sea, en su opinión, mucho más profesional y echa en falta la figura de un CEO. En el Barça, Ferran Reverter duró muy poco tiempo en el cargo.

Font ha lamentado que no se hizo "el plan de choque" necesario para empezar a poner las bases de la recuperación económica. "No han hablado de un Plan de Viabilidad hasta 30 meses después y obligados por LaLiga. Se debería haber hecho nada más entrar al club", ha censurado.

El ex presidenciable cree que el club tiene un gran potencial de crecimiento siempre que haya un viraje en el modelo actual de gobernanza.

El riesgo de la Sociedad Anónima

Joan Laporta y todos sus directivos han sido siempre muy claros en que con ellos al mando del Barça, este jamás se convertirá en sociedad anónima. De hecho, preguntado ayer por este tema, Eduard Romeu dijo que se puede ser una SA y hacer igualmente una mala gestión que lleve al club a graves problemas.

Font considera que, a día de hoy, existe un riesgo real y hoy ha insistido en que en algunas áreas la propiedad de unos activos ya está en manos de terceros y ha censurado la venta de activos. "Hemos ido vendiendo activos, patrimonio. Derechos de televisión y la operación de Barça Studios de la que nadie sabe nada. Está cambiando en algunas áreas sin decirlo, porque en Barça Studios por ejemplo ya hemos cambiado el modelo de propiedad".

Los gastos

Eduard Romeu se felicitó porque esta temporada se pondrá fin a las pérdidas que el Barça generaba en su actividad ordinaria. El famoso "tapón en el desagüe" del que habló. Reconoció que habían implantado un plan duro de austeridad en todos los departamentos del club y que todas las secciones sufrirían recortes con la excepción del primer equipo femenino de fútbol.

El vicepresidente económico, además, explicó que han rebajado muchísimo la masa salarial deportiva, que ahora ya queda fijada en un porcentaje respecto a los ingresos del club acorde a lo que recomienda la UEFA.

Font, en cambio, considera que las partidas de gasto siguen disparadas como en la anterior etapa. "El nivel del gasto es espectacular. La masa salarial aumenta en la 17/18 a 639 millones, pero el año pasado fue de 676. Es evidente que hay una herencia envenenada, pero ahora también se hacen contratos crecientes. Pero no es solo la masa salarial deportiva. Hay 64 millones de salarios no deportivo y 254 y 171 de gastos de gestión y otros, donde cabe todo", ha criticado.

El adiós de Messi

Para Víctor Font, el principal problema es la salida de Leo Messi del club. "Uno de los errores más grandes fue el adiós de Messi. Xavi estaba loco porque volviera este verano y no pudo ser. Por estas cosas, hay que cambiar el modelo de gestión. La asociación Barça- Messi no se debería haber roto nunca. Con ella, los números que hemos visto, serían mejores".

Laporta, que intentó traerlo este verano, no pudo retenerlo por la situación económica que existía en el club cuando llegó a la presidencia.