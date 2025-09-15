Las cinco claves de la goleada del Barça al Valencia

El FC Barcelona sumó un triunfo balsámico, coral y estimulante en la reanudación de LaLiga, tras el primer parón de selecciones de la temporada. Los blaugranas venían de sumar un empate 1-1 en Vallecas frente al Rayo y el triunfo por 6-0 al Valencia deja unas sensaciones inmejorables para el estreno de los catalanes en la Champions League, este jueves (21:00 horas) frente al Newcastle en St. James Park.

A continuación, desglosamos las cinco claves de la goleada del FC Barcelona al Valencia:

El blindaje en defensa

Por segunda vez esta temporada, el Barça acabó el partido con la portería a cero y es el segundo equipo menos goleado de LaLiga con tres goles encajados, solo por detrás del Real Madrid, con dos tantos en contra. Joan Garcia tuvo una noche muy plácida en el Estadi Johan Cruyff: tan solo recibió un disparo a puerta y sin peligro, que nació desde las botas de Luis Rioja en el minuto 70. El tándem en defensa que formaron Cubarsí y Eric Garcia funcionó perfectamente. Koundé volvió a mostrar su mejor versión y Gerard Martín estuvo muy sólido en defensa.

Todos suman

Ya lo demostró Flick el curso pasado: es vital mantener a toda la plantilla enchufada para cuando sea necesario. Con las lesiones de tres titulares como son Balde, De Jong y Lamine Yamal; sus recambios estuvieron a la altura: Gerard Martín, Marc Casadó y Roony Bardghji. También mantuvo su apuesta firme por La Masia y no se achica si necesita echar manos de jóvenes futbolistas, no les mira el DNI, tan solo el rendimiento. La prueba fue, una vez más, la confianza en Jofre Torrents y el redebut de Marc Bernal.

Control en la sala de máquinas

Nuevamente, con un Pedri magistral, el Barça no perdió el control en ninguna fase del partido y fue el claro dominador del balón; junto a un Marc Casadó, que firmó un partido sobresaliente. El Barça cerró el encuentro con un 72% de la posesión, 615 pases completados, 85 de los cuales fueron en dirección al último tercio del campo. Estos tres aspectos son los segundos mejores desde lo que llevamos de temporada, por detrás de los registros en el Ciutat de València frente al Levante.

No hubo 'Laminedependencia'

La baja de última hora de Lamine Yamal trastocó los planes de Hansi Flick, quien arremetió con razón y dureza contra la RFEF y su seleccionador Luis de la Fuente por exprimir al de Rocafonda. Le recetaron analgésicos y le exprimieron durante 79 y 73 minutos frente a Bulgaria y Turquía, respectivamente, cuando el triunfo ya estaba asegurado. En clave blaugrana, el equipo se supo reponer a tan dura ausencia y hasta ayer nunca habían ganado sin el '10' del Barça en LaLiga por lesión.

Pólvora en ataque

El partido fue un auténtico asedio en la portería de Agirrezabala: 24 remates en total, diez de los cuales fueron a puerta y seis de ellos acabaron en el fondo de las mallas. Hubo tres dobletes, obra de Fermín López, Raphinha y Lewandowski; algo bastante inusual. De hecho, la última vez que sucedió fue en 2017 cuando el Barça se impuso a Osasuna por 7-1 con dos tantos de André Gomes, Leo Messi y Paco Alcácer. Más de ocho años desde aquella efeméride. Además, deja claro que el gol en Can Barça es algo coral: Raphinha es el máximo goleador con tres dianas y le siguen de cerca Fermín, Ferran, Lamine y Lewandowski, con dos.