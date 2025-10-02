Las cinco claves que explican la victoria del PSG contra el Barça

El partidazo de la jornada se decantó a favor de los visitantes. El Paris Saint-Germain voló de regreso a Francia con los tres puntos bajo el brazo después de remontar y vencer al FC Barcelona por 1-2. Ferran Torres inauguró el marcador en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, pero Mayulu y Gonçalo Ramos certificaron el triunfo para los de Luis Enrique.

De esta manera, el vigente campeón de la Champions League continúa invicto en la Fase liga, con seis puntos de seis posibles; mientras que el Barça sumó la primera derrota de la temporada entre los encuentros de Liga y en Europa.

A continuación, intentamos detallamos las claves que explican la victoria del PSG contra el Barça:

Una constancia desinflada

El Barça tuvo un buen inicio de partido, pero no aguantó el ritmo al que le sometió el PSG. Si bien los culers pudieron llegar satisfechos al vestuario tras la conclusión del primer tiempo, las sensaciones fueron totalmente opuestas en la segunda mitad, con un rival superior en todas las líneas.

Los parisinos llevaron el partido a su terreno, sometieron a los blaugranas durante lo últimos 45 minutos y ganaron la batalla por el balón: el encuentro pasó de un 57% de posesión a favor del Barça en el primer tiempo a un 64% a favor del PSG en el segundo. A Szczesny, quien casi ni olió la pelota en el primer tiempo, se le acumuló el trabajo en la reanudación

El posicionamiento

El PSG estuvo especialmente acertado en el posicionamiento sobre el rectángulo de juego, favoreciendo, así, la recuperación del balón en muchas fases del encuentro. "Se puede ver en el PSG que todo el mundo quiere el balón, todos saben usar los espacios, jugar en el uno contra uno, en el dos contra uno... Todos los aspectos. Tenemos que aprender de eso y ser mejores", explicaba Flick en la rueda de prensa postpartido.

Sobreponerse a las bajas

El partido estuvo claramente marcado por la enfermería de ambos equipos. Mientras el Barça no pudo contar con Joan Garcia, Gavi, Fermín y Raphinha; el PSG viajó a la capital catalana sin Marquinhos, Dembélé, Doué y Kvaratskhelia. Estos tres últimos, sobre todo, eran tres bajas especialmente sensibles en la vertiente ofensiva del equipo, pero no acabaron echándoles de menos en un escenario de tal embergadura.

Los cambios

Si bien el Barça ganó a la Real Sociedad el fin de semana, en gran parte, por los futbolistas que entraron de refresco en la segunda parte -léase Dani Olmo o Lamine Yamal-; en este encuentro, Lewandowski, Casadó y Balde no aportaron ese plus que se necesita para agitar un partido desde el banquillo.

Por contra, a Luis Enrique le salieron bien los ajustes que hizo moviendo al equipo: liberó al sometido Nuno Mendes (quien debería haber sido claramente expulsado por doble amarilla) en ataque con la entrada de Lucas Hernández y, sobre todo, Gonçalo Ramos, que jugó los últimos 20 minutos, fue el autor del gol de la remontada.

La efectividad

Europa no perdona y las ocasiones claras hay que saber resolverlas para evitar lamentaciones posteriores. El Barça acusó la falta de efectividad en momentos clave: fueron pocas las veces que los catalanes llegaron con peligro a la portería de Chevalier, pero fueron clamorosas para mover el marcador.

Si bien Ferran Torres vio como Zabarnyi salvaba un disparo suyo bajo palos, Dani Olmo erró a portería vacía con Hakimi evitando el gol sobre la línea. El de Foios pudo desquitarse de aquella ocasión con el primer tanto de la noche, pero el egarense tuvo en sus botas desequilibrar el encuentro pasada la hora de partido con 1-1 en el marcador.