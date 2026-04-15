Las cinco claves que explican la noche negra del Barça

El Barça no estará en las semifinales de la UEFA Champions League. Fue una eliminación dura ya que el equipo se dejó el alma en los dos partidos con ráfagas de buen fútbol para pensar en acceder a la siguiente ronda, pero se juntaron todos los factores adversos para caer por el camino.

1-Los arbitrajes

Ni el rumano István Kovács ni el francés Clément Turpin estuvieron a la altura de las circunstancias. El partido de ida fue especialmente sangrante con el penalti de libro no señalado por manos de Pubill en el interior del área tras recibir un pase de Juan Musso. Además, fue condescendiente con el Atlético, sobre todo con Koke, al que perdonó la segunda tarjeta amarilla.

Turpin solo enseñó una tarjeta amarilla en el Barça-Altético y fue a Gavi / Valentí Enrich / SPO

La línea de permisibilidad hacia los rojiblancos se mantuvo para la vuelta con Turpin, quien solo amonestó a Gavi, por parte del FC Barcelona, mientras que los colchoneros salieron indemnes. Las faltas constantes de los rojiblancos no fueron castigadas con mayor severidad y ello permitió que el equipo del Cholo Simeone campara a sus anchas. Para colmo, el galo no señaló un claro penalti sobre Dani Olmo por un empujón de Marcos Llorente.

2-Los cambios de Flick

El técnico del Barça presentó una buena alineación, como se vio con los dos goles en apenas 24 minutos, pero no estuvo especialmente afortunado en el momento de refrescar al equipo.

El cambio de Ferran Torres carece de cualquier sentido. El 'Tiburón' estaba con confianza y energía, con dos goles marcados, uno de ellos anulado por fuera de juego, y repartiendo la asistencia del tanto inicial de Lamine Yamal. Lewandowski, en cambio, no pudo mantener el tono y solo dispuso de un cabezazo que atajó Musso sin problemas.

Ferrán Torres remata ante Lenglet, en la jugada del segundo gol azulgrana ante el Atlético / SERGIO PEREZ / EFE

La sustitución de Fermín pudo ser más comprensible dado el desgaste físico del onubense, pero la aportación de Rashford se limitó a colgar balones a la olla. Dos de los jugadores llamados a ser diferenciales en el Barça, Lewandowski y el propio inglés, no estuvieron a la altura de las circunstancias. El resto de cambios, a la desesperada, podo pudieron hacer, incluido el el de Araujo como delantero centro.

3-El sistema defensivo

El riesgo exagerado en Europa está claro que se paga cara. Ocurrió la temporada pasada con el Inter de Milán y se ha repetido frente al Atlético de Madrid. Los dos laterales, Koundé y Cancelo, no tuvieron su mejor noche en defensa y por los costados llegó el peligro, como en el gol de Lookman en el que Cancelo dejó desguarnecida su banda para que entrara Marcos Llorente y Lookman se anticipó a Koundé.

Cancelo vio como Marcos Llorente le ganaba la partida / Juanjo Martín / EFE

Los centrales fueron víctimas del sistema. Las rojas en la ida de Cubarsí y en la vuelta de Eric Garcia no son fruto de la casualidad. Los delanteros explotan las espaldas de la zaga y, a la que el rival sale de la presión, los pasadores, como Griezmann en el Atlético, pueden lucirse. Thierry Henry, por ejemplo, expresó que con estas concesiones defensivas es muy difícil que el Barça pueda conquistar la Champions League.

4-Salió cruz en los momentos calientes

Los detalles fueron determinantes y todas las acciones al límite cayeron del lado rojiblanco. En el duelo del Metropolitano se vio cuando Fermín tuvo el 0-3 en un remate de cabeza que desbarató Musso, quien posteriormente le clavó los tacos en la cara provocándole una nueva herida en la cara. El partido estuvo parado varios minutos cuando el Barça estaba más encendido y, posteriormente, llegó el tanto de Lookman. El parón dio aire al Atlético.

La patada de Musso a Fermín / Valentí Enrich

Del mismo modo, Ruggeri tuvo que ser atendido en el segundo tiempo a causa de un golpe con Gavi. Este parón también permitió al Atlético de Madrid coger oxígeno para apretar en la recta final con un jugador menos por la expulsión de Eric Garcia.

Por no reiterar las decisiones arbitrales en las que la moneda siempre cayó del mismo lado cuando el partido estaba en un momento clave.

5-El estado físico

La lesión de Raphinha con la selección brasileña tuvo un peso enorme en la eliminatoria. El delantero es un futbolista que aporta muchísimo tanto en ataque como en defensa y su ausencia se notó de gran manera. Flick no dio con la tecla en esta posición con un Joao Cancelo que debía sumar mucho más, mientras que Rashford no estuvo al nivel. En el Metropolitano jugó Fermín en esta demarcación y, aunque mostró esa garra siempre necesaria y lo dio todo, se notó que no es su puesto natural.

Raphinha dio ánimos a sus compañeros tras el partido / Valentí Enrich

La lesión de Bernal también fue un imprevisto más de la cuenta. Cabe recordar que el canterano le endosó dos goles al Atlético en el intento de remontada fallida en la Copa del Rey y, con la expulsión de Cubarsí, se acusó más la falta de un pivote nato, pese a que a Gavi no se le puede pedir más después de venir de larga duración. Tampoco Frenkie de Jong estaba preparado para afrontar la vuelta con mayores garantías y solo pudo jugar diez minutos sin forzar más de la cuenta.

Tampoco han ayudado momentos de forma, como los de Robert Lewandowski, cuyo gol frente al Atlético de Madrid en la Liga, fue un mero espejismo. Flick ha tenido que tirar de futbolistas que salían de lesiones como Gavi o Frenkie de Jong.