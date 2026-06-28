Cinco caras nuevas en la junta directiva de Joan Laporta

Antes de que Joan Laporta tome posesión del cargo de presidente del FC Barcelona, se celebrará en las oficinas del club una primera reunión de la junta directiva que gobernará el Barça las próximas cinco temporadas. El primer paso será la dimisión de los directivos actuales, los siete que se quedaron dirigiendo el club cuando el resto dimitieron para presentarse a la reelección. Rafa Yuste, que ha ejercido estos meses de presidente, Josep Cubells, Alfons Castro, Josep Ignasi Macià, Sisco Pujol, Joan Solé y Àngel Riudalbàs renunciarán al cargo para unirse al grupo que ganó las elecciones a la candidatura que lideraba Víctor Font.

Los siete serán nombrados directivos por Laporta, aunque deberán ser ratificados en sus cargos en la primera Asamblea de Compromisarios que convoque la nueva directiva, asamblea en la que se tratarán otros asuntos importantes para el futuro del club. Además de estos siete directivos, repiten Elena Fort, Antonio Escudero, Ferran Olivé, Xavier Barbany, Xavier Puig, Josep Maria Albert, Miquel Camps, Aureli Mas y Joan Soler. Y habrá cinco caras nuevas, cinco directivos que ya fueron anunciados por el presidente durante la campaña electoral. Se trata de Carme Hortalà, Carles Ayats, Xavier Barniol, Jaume Santiveri y Jaume Nicolás.

La primera era la presidenta de la Comisión Económica del FC Barcelona, cargo que pasará a ocupar el economista Oriol Amat. Hija de quien fue presidente de la Bolsa de Barcelona, Joan Hortalà, y concejal y diputado por Esquerra Republicana de Catalunya, Carme Hortalà es economista y ha hecho la mayor parte de su carrera en GVC, la empresa familiar. También es presidenta del Barcelona Finance Cluster, consejera del Institut Català de Finances y de la farmacéutica Labiana, y está también en el consejo de Parlem. Con toda probabilidad, formará parte del equipo económico de la junta directiva, un grupo que Laporta quiere potenciar en este mandato.

Joan Laporta habla con algunos de sus directivos, entre ellos Carles Ayats y Carme Hortalà / Dani Barbeito

Carles Ayats, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat Autònoma de Barcelona, es conocido en el entorno del FC Barcelona porque formó parte de la candidatura de Jaume Ferrer en las elecciones del año 2010 que fueron ganadas por Sandro Rosell. Jaume Ferrer fue por aquel entonces el candidato continuista de la junta saliente que había presidido Laporta. Promotor inmobiliario, reforzará también el área económica del club azulgrana.

Otra de las caras nuevas es Xavier Barniol. Es propietario de Berga Resort, un camping de lujo situado en la provincia de Girona. También gestiona residencias de gente mayor. Jaume Santiveri es un importante ejecutivo del sector inmobiliario que gestiona diversos hoteles en Castelldefels y Sitges, mientras el otro Jaume, Nicolás, es un empresario de Vilafranca del Penedès con amplia experiencia en el sector de la automoción, pues gestiona concesionarios de coches. Es propietario del grupo Nima y conoció a Laporta en la anterior campaña electoral, la del año 2021.

Nuevas responsabilidades

La junta directiva aumenta hasta 22 miembros. Los Estatutos del club permiten en la actualidad que sean hasta 25 los miembros de la junta directiva. Esto es así desde el mes de octubre del año 2021, cuando la Asamblea de Compromisarios aprobó que la junta directiva del club pasase de un máximo de 21 miembros a 25. El mínimo es de catorce.

Además de las caras nuevas, se distribuirán las nuevas responsabilidades. Rafa Yuste, como en el anterior mandato, será el vicepresidente primero y responsable de la parte deportiva. Seguirán en la vicepresidencia Elena Fort y Antonio Escudero y pasarán a ser vicepresidentes Joan Soler y Ferran Olivé. El primero, lo será de marketing. El segundo, del área económica. Estas dos vicepresidencias estaban libres desde las dimisiones de Juli Guiu y Eduard Romeu.

Xavier Puig seguirá al frente del fútbol femenino y habrá que ver, por ejemplo, quien será el máximo responsable del baloncesto, cargo que ocupó Josep Cubells hasta la dimisión de Laporta. Sisco Pujol lo ha sido en este período de transición y podría continuar en una sección que pretende remontar el vuelo tras varios años en blanco.