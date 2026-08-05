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Cinco años del adiós de Messi ¿Cómo estaba el deporte el día que el Barça anunció la marcha del '10'?
Echamos la vista atrás hasta el 5 de agosto de 2021 para descubrir qué se movía el día en el que el club oficializó la marcha del astro argentino
"Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona". Así anunciaba el club hoy hace cinco años que el mejor jugador que nunca haya vestido la camiseta azulgrana ponía punto y final a su etapa en la entidad tras más de 20 años.
Para los culés fue una noticia de aquellas que, con el paso de los años, uno recuerda el lugar exacto en el que se enteró, como sucede con los grandes eventos de actualidad: a unos le cogería en casa, a otros en el trabajo y a otros, en la playa.
Con un lustro de por medio y la cabeza más fría que en aquel entonces, es buen momento para echar la vista atrás y descubrir cómo estaba el mundo, tanto del deporte como a nivel general, cuando se supo que el '10' dejaría el club de su vida, del cual lleva el escudo tatuado en la pierna izquierda.
El covid-19 seguía dejando estragos
A nivel social, en verano de 2021 la pandemia del covid-19 seguía marcando la vida de las personas. De hecho, el estado de alarma se había levantado tan solo unos meses antes, el 9 de mayo de 2021, aunque la quinta ola del virus regresó con fuerza debido a la variante Delta y se estaban vacunando la franja de edad de los adolescentes.
Un Barça en plena transición y un Madrid en reconstrucción
El FC Barcelona se encontraba en un momento de transición, con la llegada de Ronald Koeman al banquillo tras el descalabro de Quique Setién. Joan Laporta había regresado a la presidencia del Barça tras su marcha en 2010, aunque no pudo cumplir la promesa electoral de mantener al astro argentino.
La plantilla era una mezcla de jugadores veteranos, como el propio Messi, pero también con Jordi Alba, Sergio Busquets y Gerard Piqué, con jóvenes promesas que empezaban a despuntar, como Pedri, Eric Garcia o Ansu Fati y jugadores que tuvieron una etapa breve, como Óscar Migueza o el 'Kun' Agüero, así como Ousmane Dembélé.
El Real Madrid seguía en busca de un nuevo referente tras la marcha de Cristiano Ronaldo y aquel mismo verano despidió a Sergio Ramos. Ya por ese entonces, Florentino Pérez iba tras la pista de Kylian Mbappé, a quien finalmente convenció para unirse al club blanco en 2024.
El Atlético de Madrid se coronó campeón de la Liga, última vez hasta día de hoy, con una aportación inestimable del exazulgrana Luis Suárez.
En Inglaterra, el Manchester City de Guardiola había ganado la última liga y acababa de fichar a Jack Grealish por 117 millones de euros y CR7 volvería al Manchester United a finales del mes de agosto. El Chelsea había ganado la Champions, precisamente a los 'citizens'.
Italia era la campeona de la última Eurocopa tras ganarle en los penaltis a la selección de Inglaterra, mientras que en Alemania, Hansi Flick abandonaba el banquillo del Bayern de Múnich para ponerse a los mandos de la selección nacional.
Unos Juegos Olímpicos atípicos
El 5 de agosto faltaban cuatro días para la conclusión de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se pospusieron un año por la pandemia, y se disputaron sin público en las gradas, como cualquier evento deportivo en aquella época.
Sandra Sánchez consiguió un oro histórico para la delegación española en kárate, mientras que Alberto Ginés se convirtió en el primer campeón olímpico de escalada deportiva. En el terreno futbolístico, España terminó perdiendo la final contra Brasil y la selección entrenada por Luis de la Fuente se quedó con la medalla de plata, con nombres como Eric Garcia, Pedri, Marc Cucurella o Mikel Oyarzabal en el equipo.
El Barça de baloncesto, a un paso de la gloria
En el baloncesto, el Barça fue campeón de la Liga Endesa tras derrotar a la final al Real Madrid con Nikola Mirotic como jugador referencia, que regresaba de la NBA, mientras que en el equipo había nombres como Cory Higgins, Nick Calathes. Pau Gasol regresó para jugar los últimos meses de su carrera y llevó al equipo hasta la final de la Euroliga, aunque los azulgrana cayeron ante Anadolu Efes.
En la NBA los Milwaukee Bucks se convertían en campeones tras 50 años de sequía y Giannis Antetolounmpo brillaba con fuerza como MVP de las finales. Nikola Jokic ganaba su primer MVP y Estados Unidos se coronó campeona en los Juegos Olímpicos.
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