Las cifras del traspaso de Guille Fernández al Mallorca

El mercado de fichajes de este verano entra en su recta final dejando resoluciones clave en el apartado de salidas en Can Barça. Tal y como adelantó Jijantes este lunes por la noche, coincidiendo con el partido del primer equipo blaugrana ante el Rayo, la dirección deportiva del FC Barcelona ultimaba los detalles para cerrar de forma definitiva el traspaso de Guille Fernández al RCD Mallorca. El centrocampista de La Masia prepara así sus maletas para poner rumbo al conjunto balear.

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La salida del canterano no es una decisión repentina, sino el desenlace de una hoja de ruta marcada en los últimos días. Guille llevaba un par de semanas ejercitándose al margen del grupo junto con otros futbolistas apartados al no entrar en los planes tácticos del técnico Hansi Flick. Esta medida se tomó con el objetivo de evitar contratiempos físicos o lesiones indeseadas antes de resolver sus respectivos futuros, como la desafortunada dolencia que sufrió Bardghji.

Irrumpió el Mallorca

En una situación similar han estado nombres como Jofre Torrents, Tommy Marqués, Toni Fernández, Marc Casadó o Héctor Fort, quienes paulatinamente han ido encontrando acomodo lejos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper (menos Casadó). Con el cierre de la ventana de transferencias acechando, la carpeta de Guille urgía una solución definitiva, y su agente, Jorge Mendes, ha estado trabajando intensamente en los últimos días para conseguir el mejor escenario posible para su representado.

Según ha podido desvelar SPORT, el Mallorca pagará entre 3-5 millones de euros por el traspaso de Guille Fernández. Con esta cifra, el futbolista se convierte en una de las grandes apuestas económicas de verano para el equipo bermellón.

Mantienen el 50%

Por su parte, el FC Barcelona mantendrá el 50% de los derechos económicos del jugador. Esta condición resultaba indispensable para que el club azulgrana diese el visto bueno al acuerdo, puesto que en la entidad catalana confían plenamente en la proyección del mediocentro y consideran que el entorno balear es el escenario ideal para que termine de dar el salto y explotar todo su potencial en el fútbol profesional.

¡Toni Fernández asistió a su primo, Guille Fernández que dio el primer gol para el Barça Atlètic! / Esports 3

Además, la cúpula directiva del Barça ha asegurado su control sobre el futuro del joven talento reservándose una opción de recompra. Se trata de un salvavidas estratégico que, eso sí, no se incluyó en las ventas de otros canteranos como Tommy Marqués, lo que demuestra la fe que hay depositada en él.

Esta cláusula de recompra se podrá activar a partir del segundo año, siguiendo una fórmula similar a la acordada previamente en el traspaso de Jofre Torrents. Guille Fernández firmará un contrato a largo plazo con el Mallorca, hasta el año 2030 o 2031, sellando una vinculación a largo plazo.

Guille Fernández. / Sport

El tramo final de las negociaciones dio un vuelco decisivo en las últimas horas. El Girona se mostró intensamente interesado y parecía llevar la delantera para hacerse con los servicios del jugador, pero es finalmente el Mallorca quien se lleva el gato al agua tras apretar con fuerza a última hora.

Una de las grandes perlas de La Masia

A sus 18 años recién cumplidos y todavía en edad juvenil, una de las perlas más prometedoras de la cantera azulgrana afrontará un rol protagonista en su nuevo club. Si no hay contratiempos con los últimos flecos del papeleo que se terminaban de pulir anoche, el futbolista podría viajar este mismo martes a las islas para someterse al reconocimiento médico y rubricar su nuevo contrato.