Las cifras de la 'operación Cancelo'

El fichaje de Joao Cancelo por el FC Barcelona está al caer. El portugués ha presionado al máximo para volver al que fue su hogar hace dos temporadas y, si todo sigue el guion previsto, será jugador del Barça en los siguientes días.

En el club azulgrana eran conscientes de que no estaban en condiciones de afrontar un traspaso, ni tampoco una cesión asumiendo íntegramente el coste de su salario. Por eso, la insistencia y la proactividad de Cancelo han sido claves para desbloquear y acelerar las negociaciones.

El Barça necesitaba cubrir la lesión de Christensen con algún refuerzo en defensa y la opción de Cancelo se presentaba como una oportunidad de mercado para apuntalar la línea. Precisamente la baja del danés es la que abre la puerta a la inscripción de nuevos futbolistas: al tratarse de una lesión de larga duración, el club puede utilizar el 80% de su salario para inscribir a un sustituto, una fórmula ya empleada en otras ocasiones en Can Barça.

Por su parte, el Al Hilal estaba dispuesto a dejar salir a Cancelo sin coste de traspaso, ya que en la Liga Saudí existe un cupo máximo de jugadores internacionales. La propuesta enviada por el conjunto culé, según Fabrizio Romano en Jijantes, pasaría por cubrir alrededor de 5 millones de euros brutos. Unas cifras que en Arabia estarían dispuestos a aceptar, aunque allí se había deslizado que el Al Hilal pretendía ingresar al menos el 60% del sueldo del jugador.

Cancelo percibía 15 millones de euros por temporada, lo que implicaría que por el medio curso restante cobraría 7,5 millones libres de impuestos. Su llegada al Barça por esos cinco millones brutos supondría, en la práctica, un ingreso para el futbolista cercano a los 3 millones netos por esta media temporada. Es decir, el portugués habría aceptado una rebaja superior al 50% de su salario para volver a Barcelona.

El lateral quería salir sí o sí en este mes de enero y la otra gran alternativa era el Inter de Milán. Su exequipo habría alcanzado un acuerdo con el Al Hilal para recuperar al portugués y se esperaba que asumiera unos 3,5 millones de euros netos, una cifra similar a la que terminará pagando el Barça.

Sus ganas de volver a vestir de azulgrana han sido determinantes para que la operación avance. Su regreso a Barcelona parece cuestión de horas y Hansi Flick recibirá una nueva pieza para reforzar la defensa en la segunda mitad del curso.