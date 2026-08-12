Las cifras de la nueva oferta del Barça por Rodri con un tope establecido

El Barça estrecha el cerco por Rodri. En una estrategia conjunta con su entorno, el club blaugrana ha vuelto a presentar una serie de propuestas económicas para intentar llegar a un acuerdo con el Manchester City por una cantidad que sea asumible para todas las partes. La nueva oferta barcelonista tiene algunos escenarios diferentes, pero la idea es no llegar a los 70 millones de euros porque ese es el tope que se han marcado para esta negociación. El Barça está dispuesto a asumir un pago de 60 o 65 millones fijos más variables como propuesta definitiva, ya que esa era la tasación que asumía el club inglés en su negociación con el Madrid. No los 80 millones que han pedido ahora.

Los dos clubs llevan días en constante negociación y las cifras se están acercando lo que hace pensar que más pronto que tarde se puede cerrar la operación. En el club blaugrana se deja claro que hay optimismo sobre el acuerdo, pero que puede costar unas horas más o quizás algún día llegar a un entente definitivo, pero que hay voluntad por todas las partes para que todo sea un hecho durante esta semana.

A Rodri le hubiera gustado estar ya hoy mismo en Barcelona para incorporarse con el resto de sus compañeros internacionales, pero no ha podido ser. A partir de ahora, el objetivo es que el centrocampista no deba ir a Manchester el viernes, dónde aún está citado para pasar pruebas médicas y comenzar la temporada. Es muy probable que el City le de permiso para no acudir ya que el traspaso, si no está cerrado ese día, estará ya al punto.

Rodri tiene un acuerdo con el Barça para las próximas cuatro temporadas con un salario 'top'. De hecho, se convertirá de golpe en uno de los tres jugadores mejor pagados de la plantilla. Eso va en su caché como Balón de Oro y mejor jugador del Mundial y también por el salario que percibía en el Manchester City y la oferta de renovación que tenía encima de la mesa. No hay duda que se trata de un fichaje estrella para todas las partes.

Los diirectores deportivos Higo Viana y Deco siguen en permanente contacto y el acuerdo puede llegar en cualquier momento. El Barça siempre tuvo claro que no iba a pagar un sobreprecio porque Rodri acaba contrato a finales de temporada y consideran más que justo llegar a esos 70 millones entre fijo y variables. La opción que podría acabar decantando la balanza son los 65 fijos y cinco variables de fácil cumplimiento por títulos colectivos.