Las cifras finales del fichaje de Rodri por el Barça: una operación 'top' en el mercado

El Barça anunciará en las próximas horas el fichaje de Rodri de forma oficial. Está todo atado y bien atado tras unas negociaciones que se han dilatado más de lo que estaba previsto ante la contundencia negociadora del Manchester City, que deseaba maquillar la venta llegando a unas cifras superiores a los 70 millones de euros pero dando facilidades de pago al club blaugrana. Finalmente, el Barça logró encajar la operación con una última oferta ingeniosa en la que prevaleció el pago fijo de 60 millones -era la cifra máxima que deseaba pagar el club blaugrana en canto al pago inmediato- y varios variables. En concreto, 10 millones de euros complicadas en cuanto a partidos jugados por el futbolista y otros 6 millones más que solo se que pagarían en el caso de objetivos más fácilmente realizables.

El club blaugrana tuvo claro que fichaba a Rodri cuando el centrocampista tomó la decisión de rechazar al Madrid y firmar por el Barça. Era la clave para poder montar toda la operación con el Manchester City ya que el futbolista y su entorno comunicaron al club inglés su deseo de salir y jugar únicamente en el Camp Nou. El escenario ya era favorable, pero el Barça apretó con una primera propuesta muy baja, de 40 millones de euros, más variables, y tuvo que subir su oferta hasta en tres ocasiones para llegar el acuerdo final.

Lo más complicado fue convencer al futbolista, que tenía encima de la mesa una oferta muy importante a nivel económico del Madrid y también para renovar por el City. Finalmente, el Barça ganó la partida a nivel deportivo y Rodri dio el OK siempre que se le respetaran las cantidades económicas que estaba exigiendo. El Barça valoró los pros y contas y aceptó firmar un contrato de 4 años a razón de algo más de 13 millones netos por temporada. Será uno de los salarios más altos de la plantilla blaugrana, ya que se ficha a todo un Balón de Oro. Es una de las operaciones top de este mercado de fichajes por los valores que se manejan.

En el Barça están satisfechos de la negociación final, ya que buena parte del pago va a ser en variables a pagar en los próximos cuatro años, por lo que financieramente la operación cuadra. El City también ha aceptado el cobro en cómodos plazos dejando claro que se le ha facilitado la salida a uno de sus estandartes. Rodri mantenía una relación muy especial con el club inglés y se le ha posibilitado su marcha tal y como era su deseo. El City ya tenía claro desde antes del Mundial que Rodri quería volver a España y finalmente ha conseguido el equipo que deseaba para terminar su carrera al más alto nivel.

En el Madrid, el fichaje de Rodri por el Barça ha dejado una sensación de derrota difícil de olvidar. Florentino Pérez creía que el futbolista estaba atado y bien atado hasta que les comunicó su decisión de romper las negociaciones. El club blanco había aceptado pagarle el contrato que demandaba y ya estaba negociando con el City hasta que se cayó la operación de forma estrepitosa. El Barça se movió bien, le dio argumentos deportivos claros a Rodri y cumplió con sus exigencias. Todo lo demás, ya es historia.