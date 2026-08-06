Las cifras del fichaje de Rodri que intenta el Barça

Dos maneras de afrontar una operación y un desenlace que tiene pinta de un Barça ganador en la puja por Rodri. El club blaugrana tiene claro desde hace unos quince días cuáles son los parámetros económicos por los que podría fichar al centrocampista y está trabajando para que su propuesta pueda ser aceptada por todas las partes. Hay cautela, pero cierto optimismo sobre la incorporación del centrocampista, ya que el Barça se va a quedar como único candidato al fichaje y eso puede facilitar las cosas cuadrando cifras en una situación que sea asumible para el club blaugrana y aceptable para el jugador y el Manchester City.

Lo primero es acordar con el jugador, algo que va por buen camino ya que, aquí sí, hay buena sintonía entre las partes. Rodri es uno de los futbolistas con mayor salario en el Manchester City y el Barça intenta poder acomodar esas cantidades dentro de su escala salarial y el límite que tiene el club en LaLiga. El salario del jugador vio en augmento en el momento que ganó el Balón de Oro y en cifras brutas supería los 18 millones de euros. El Manchester City estaba dispuesto a mantenerle ese salario en una ampliación de uno o dos años más de contrato, pero Rodri prioriza regresar a la Liga española dando por acabado su ciclo en la Premier.

La clave de todo el asunto puede estar en la duración del contrato del futbolista que, en el Barça, podría ser de cuatro temporadas. Rodri acaba de cumplir los 30 años y, a pesar de su lesión de rodilla, se siente ahora en perfectas condiciones. Y tiene claro que puede rendir al máximo nivel en ese periodo de tiempo. El hecho de ofrecerle un contrato a largo plazo podría rebajar algo sus pretensiones económicas, aunque en el Barça tendría un salario top, acorde a su calidad y entidad. Y uno de los más altos de la plantilla.

A partir de ahí, habrá negociación con el Manchester City. La horquilla de dinero que pide el club inglés va de los 55 a los 70 millones de euros por su traspaso. El Madrid ofreció solo 40 millones de euros por él y prácticamente no negoció, ni subió su propuesta, algo que acabó por finiquitar la operación. Tampoco llegaron a un acuerdo con el futbolista. El Barça deberá rebasar esos 40 millones de euros con seguridad e intentar que la compra esté en la horquilla baja de lo que demanda el Manchester City.

El Barça va a tener al futbolista a su favor y Rodri se ha ganado el derecho a salir por la puerta grande del club inglés. Y las relaciones con el club de Manchester son buenas, mejores que con el Madrid. La negociación puede ir bien y resultar favorable. Deco está trabajando en ello y las próximas horas serán decisivas. Si hacen la propuesta justa, la operación se cerrará más pronto de lo que se podría pensar.

La maquinaria del Barça se activó justo al conocer que el Madrid quedaba fuera de juego en esta operación. Y aquí no habrá demoras. El Madrid ha priorizado el fichaje de Diomande y el City y Rodri no esperan a nadie.