Las cifras del contrato de Gabriel Jesus, al descubierto: el dinero que deja de ganar en el Barça

Deco supo que Gabriel Jesus estaba en el mercado y que aún no había cerrado con nadie, aunque tenía muy avanzado su desembarco en el fútbol italiano. Habló con Hansi Flick, que dio el 'ok' a su incorporación. Y, a partir de ahí, empezó a estructurar una operación relámpago que mantuvo en el más absoluto sigilo.

Cuando el delantero paulista, de 29 años, fue informado de la aparición del Barcelona, el club donde siempre quiso jugar y al que estuvo a punto de recalar en el verano de 2016, dio el visto bueno sin dudarlo ni un segundo.

Dio la orden al equipo profesional que lo asesora, algunos de cuyos miembros, por cierto, mantienen una gran sintonía con la dirección deportiva culer, de hacer los esfuerzos necesarios para que se completara la transacción. De su parte lo pondría todo. No estaba dispuesto a dejar escapar la oportunidad.

"Hace una semana recibí el mensaje de que podía pasar. Estaba muy contento y todo ha ido bien. Cuando empecé a pensar que podía hacerse realidad, me puse muy ilusionado y contento", explicaba Gabriel Jesus durante su presentación oficial en Barcelona.

Joan Laporta con Gabriel Jesus, el nuevo delantero del Barça / FCB

Adaptarse al Fair Play Financiero

El Barça expuso al entorno del '9' hasta dónde podía llegar y qué espacio de Fair Play Financiero tenía reservado para esta operación, lo que incluiría la amortización del precio de traspaso, en el que el Arsenal puso todas las facilidades, principalmente por la profesionalidad que Gabriel Jesus ha mostrado durante toda su etapa como 'gunner'.

El italiano Andrea Berta, director deportivo del Arsenal, y su homólogo Deco, que mantienen una relación profesional muy cordial desde hace años, cerraron la transacción, que se fijó en diez millones de euros más cuatro en variables.

Y fue entonces cuando se materializó el esfuerzo financiero de Gabriel Jesus, que, en el Arsenal, percibía 265.000 libras semanales, lo que suponía una ficha anual de 16,1 millones de euros brutos. El Barça nunca se ha planteado igualar esta cifra.

Gabriel Jesus, el '9' del Barça de Hansi Flick / FCB

Cobrará 3 'kilos' menos que en el Arsenal

El contrato de Gabriel Jesus con el Barça, que al final ha sido de tres temporadas y no de dos más uno, como al principio se supuso, se ha adecuado de forma muy estricta a la pirámide salarial actual. Al brasileño le pareció lógico. Sus emolumentos anuales pasan a ser de alrededor de 13 millones de euros brutos, lo que significa que el internacional canarinho deja de percibir unos tres millones de euros menos por temporada. Una disminución de ingresos nada menor.

"Sí, he hecho un esfuerzo económico, pero no solo yo. El Barça también ha hecho un esfuerzo muy grande para que este movimiento pudiera hacerse. Yo he bajado mi salario significativamente. Es un sueño estar aquí. Si me hubieras preguntado hace un mes, te habría dicho que era muy difícil. Con 29 años no pensaba que tendría la posibilidad de estar aquí, en el Barça, y ayudar al equipo", detalló el delantero en sus primeras palabras como jugador del club blaugrana.