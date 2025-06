Las cifras de la cesión del Barça por Ansu Fati al Mónaco

Ansu Fati ya es nuevo jugador del Mónaco aunque la oficialidad de la cesión deberá esperar unas horas. Mónaco y Barça llegaron a un acuerdo definitivo por el préstamo durante el viernes y los dos clubs estuvieron redactando los contratos pero no dio tiempo a anunciar la operación por lo que todo indica que será este lunes. El Barça se ahorra más de la mitad del salario del jugador y tiene la esperanza de que Ansu triunfe para que su desvinculación sea total en un año.

Las negociaciones no han sido fáciles ya que el Barça siempre ha priorizado ahorrarse la totalidad de los 12 millones brutos que debía percibir Ansu este curso. El Mónaco, con una fiscalidad especial, lanzó una buena propuesta que ha ido mejorando con el paso de los días pero el club blaugrana deberá ayudar abonando una parte de los emolumentos. Era vital que Ansu residiera ya en Mónaco antes de finalizar el mes de junio para que, fiscalmente, la operación pudiera realizarse.

La cesión pactada es por una temporada y el Mónaco asumirá unos 3,7 millones netos del salario del futbolista, por lo que el Barça tendrá un ahorro salarial de casi 8 millones de euros, cifra importante para la confección de la nueva plantilla. Esta salida y la de Clement Lenglet eran absolutamente imprescindibles para abrir la puerta a las inscripciones de jugadores en el nuevo proyecto.

La opción de compra -no obligatoria- por parte del Mónaco será de 11 millones de euros y todo indica que, finalmente, el Barça no tendría opción de recompra sobre el jugador, pero sí un importante porcentaje en el caso de una futura venta de Ansu Fati. Lo que queda claro es que el canterano no cuenta para el presente ni para el futuro, por lo que se espera que el Mónaco pueda firmarle ya el próximo verano a título definitivo.

Ansu Fati tenía opciones de salir cedido a la Liga española y también de marcharse traspasado a Arabia Saudí, pero el jugador dio órdenes a su agente, Jorge Mendes, de solo escuchar al Mónaco. Le atrae el proyecto deportivo y la ciudad, así como la liga francesa. Y creen que tendrán un ecosistema ideal para recuperar sus mejores sensaciones en el fútbol y revitalizar su carrera.