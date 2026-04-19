Las cifras que alejan a Rashford del Barça

Rashford está contento en Barcelona pero sabe que ha perdido muchas opciones de quedarse tras la lesión y su bajada de rendimiento en las últimas semanas. Está pendiente de una última reunión con Hansi Flick para que el técnico le explique su situación. Su cláusula es de 30 millones de euros (26 millones de libras).

Pero su cotización real de mercado está en torno a los 40 millones de euros por lo que es seguro que el Manchester se negaría a negociar un traspaso a la baja o una nueva cesión. Pero lo verdaderamente llamativo es que el salario de Rashford además se disparará al regresar a Inglaterra.

Cuando los ingleses no lograron clasificarse para la Champions 2023/24, los salarios de la plantilla se redujeron un 25 por cierto. Ahora marchan terceros y todo apunta a que volverán a la máxima competición continental con lo que Rashford volverá cobrando 325.000 libras semanales. Es decir 17 millones anuales o cerca de 20 millones de euros. Mucho dinero, que unido a el pagó del traspaso, desvanece las opciones de Rashford de quedarse en Barcelona.

El United ha repuntado y el sábado logró una victoria en Stamford Bridge frente al Chelsea (0-1) que lo deja a un paso de la máxima competición continental. El sueldo de Rashford ascenderá y el FC Barcelona parece difícil que pueda llegar a estas cifras.

Conceiçao para el futuro

Por ello, Deco está volviendo a rastrear el mercado de extremos que puedan actuar por la banda izquierda. Eduardo Conceiçao, tal y como ha avanzado SPORT, es un futbolista que puede adaptarse a estas características, pero es muy joven. Conceiçao, que empezará a entrenar con el primer equipo del Palmeiras, solo puede dar el salto a Europa en enero de 2028, cuando, un mes antes, habrá cumplido la mayoría de edad.

Por tanto, el Barça necesitará fichar a un jugador de banda en caso de que Rashford no continúe si quiere mantener el alto contrato que lo liga con el Manchester United. Además la situación ha cambiado en el United con un Michael Carrick que le ha abierto la puerta a su posible regreso al club. "Creo que hay decisiones que se tomarán a su debido tiempo. Marcus está en esa situación", explicó en rueda de prensa.

El conjunto blaugrana ya tuvo este mismo quebradero de cabeza la pasada temporada. Luis Díaz y Nico Williams eran los dos principales candidatos a ocupar la banda izquierda, pero la única opción que hubo a tiro fue la de Marcos Rashford, una vez completada su cesión al Aston Villa.

Su rendimiento en el Barça ha sido irregular. Ha dejado destellos importantes y un compromiso relevante con el equipo, pero tampoco ha marcado las diferencias como se espera de un crack mundial.