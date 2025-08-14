La cifra que podrá utilizar el Barça para inscribir por la baja de Ter Stegen

El FC Barcelona ya tiene el OK de LaLiga para estipular la baja de Ter Stegen con los criterios de larga duración establecidos por la normativa vigente. Esta luz verde de la patronal llegó ayer por la noche, después de que la Comisión Médica de LaLiga se desplazase ayer por la mañana a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para examinar al guardameta alemán y acabase dando este veredicto.

Por este motivo, el FC Barcelona procederá hoy mismo a formalizar la inscripción de Joan Garcia de forma inmediata para que el guardameta de Sallent esté disponible para Hansi Flick en el debut de los catalanes en LaLiga: será el sábado 16 de agosto contra el Mallorca en Son Moix a las 19:30 horas.

Esta resolución ha tenido un largo recorrido. Ter Stegen hizo un comunicado personal informando que su tiempo de baja sería de tres meses, mientras que el Barça alegaba que eran cuatro -el mínimo estipulado para que sea entendida como una baja de larga duración y, así, poder aprovechar parte de su salario (80%)- para inscribir otro portero en su lugar; léase: Joan Garcia.

Para que se cumpliera este 80%, la Comisión Médica que determinará el tiempo exacto de baja del alemán tendría que ser superior a los 5 meses, según señala el documento de LaLiga 'Normas de elaboración de presupuesto de Clubes y SADs', en su versión actualizada a 19 de junio de 2025. De lo contrario, se reduce a la mitad, es decir, un 40%.

Lo que dice la normativa

Textualmente, esta normativa explica: "El importe del exceso máximo [...] se reducirá en un 50% en caso de solicitarse la inscripción del jugador sustituto antes de la fecha de finalización del periodo de inscripción de jugadores de verano, salvo que la Comisión Médica, en los plazos fijados en este artículo, emita informe favorable reconociendo que es una lesión o enfermedad respecto de la que se prevé una incapacidad con una duración igual o superior a 5 meses".

Si la baja está en los 4 meses, como se espera, la normativa en estos casos señala que a la cantidad liberada del 80 por ciento, se le tendría que restar la mitad, es decir, un 50 por ciento. Lógicamente, la cifra baja considerablemente. En este sentido, la cantidad que liberaría Ter Stegen si la baja médica es superior a los 4 meses pero no a los 5, estaría cercana a los 5 millones de euros, algo inferior a las cifras que se habían comentado anteriormente.